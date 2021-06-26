О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива (2019 год)

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили ситуацию в обеих странах, отдельно и подробно остановились на теме борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Речь также шла о взаимодействии Беларуси и Казахстана с другими государствами, в частности Россией и Китаем. Президенты обменялись мнениями по отдельным вопросам международной повестки.

В списке обсуждавшихся тем было и торгово-экономическое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и других интеграционных структур.

В Казахстане с визитом сейчас находится премьер-министр Беларуси, в ближайшее время он встретится с президентом этой страны, проведет ряд встреч и переговоров.-0-