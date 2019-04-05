О справедливости, кадрах и коррупции - что Лукашенко обсуждал с судьями в новом здании Верховного суда

5 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в открытии нового здания Верховного суда и совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

Совещание прошло в расширенном составе: его участниками стали руководители районных и городских судов, председатели и их заместители областных и общих экономических судов, начальники структурных подразделений Верховного суда, руководители нескольких министерств и ведомств, высшие должностные лица. Всего более 360 человек.

Президент акцентировал внимание, главным в работе судов должно быть справедливое отношение к людям. Только тогда они будут доверять правосудию и знать, что всегда смогут найти защиту своих прав и законных интересов. При этом в принятии решений суды должны быть независимы от других структур и ветвей власти, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Судебная власть в нашем государстве является независимой и защищенной. Если кто-то из судей думает: "Ну да, он не все знает". Так я вам отвечу: вы сами виноваты в этом. Это может обозначаться только одним термином - круговая порука. И это характерно больше всего на местах. Здесь, наверху, это практически невозможно", - убежден глава государства.

Необходимость этой встречи, по словам главы государства, назрела давно. "С момента проведения подобного мероприятия прошло восемь лет. И уже пять лет, как объединены общие и хозяйственные суды. Сегодня вам надо обсудить, насколько эффективной является работа судов. И самое главное, я хочу, чтобы сегодняшнее совещание мы провели в два этапа. Это было мое настойчивое требование. Я скажу несколько слов, не поучая вас: вы лучше меня знаете, что надо делать. Один вопрос - дисциплинированность и организованность", - отметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что суды - это та система, где много говорить о дисциплинированности не приходится. "Судебная система не без недостатков. Но их на несколько порядков меньше, чем в других сферах жизнедеятельности нашего государства, - добавил Президент. - Я очень хочу, чтобы это совещание было практичным, чтобы из этого совещания вы вынесли какие-то предложения на мой уровень. Чтобы мы не остановились и не почивали на лаврах".

По мнению главы государства, широкий круг участников позволит обсудить на совещании все актуальные вопросы, которые стоят перед судебной системой, а своими мнениями смогут поделиться представители различных структур. "Не скажу, что я обозначу здесь ключевые направления, но скажу, что эти направления от жизни", - сказал он.

О новом здании Верховного суда

Президент прежде всего поделился впечатлениями от нового здания Верховного суда, отметив, что его открытие знаково не только для судебной системы, но и всей страны. "И дело не только в здании, хотя оно получилось современным, функциональным. Оно символизирует авторитет судебной власти. Таким и должен быть дворец правосудия, - считает Александр Лукашенко. - Создание этого центра (я специально называю его центром) говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, но и нормальные символы каждой власти".

Новое здание Верховного суда открылось в Минске Александр Лукашенко ознакомился с функциональными возможностями здания, посетил некоторые залы и рабочие кабинеты. Президент поинтересовался, насколько в новом здании улучшены условия для работы судебного корпуса.

"Я бы очень хотел, чтобы это не был какой-то небесный, далеко отвлеченный от вас храм. Очень хотел бы, чтобы это был светлый, добрый, чистый дом для всей судебной системы, для всех судей. Чтобы, приезжая сюда в любое время, когда в этом будет необходимость, вы чувствовали себя здесь, как дома, - сказал глава государства. - Мы вложили немало денег для того, чтобы построить этот дворец правосудия. И мне хотелось бы, чтобы от него была отдача".

Президент рассказал, что несколько раз отклонял проекты нового здания Верховного суда. "Я хотел, чтобы оно было похоже на Дворец Независимости, в одном стиле, коль это символ независимости. Все здесь сделано руками белорусов и из белорусских материалов - точно так, как во Дворце Независимости", - пояснил он.

РЕПОРТАЖ: Верховный суд Беларуси переехал в новое здание Сегодня произошло значимое и долгожданное событие для судейского сообщества - в Минске открылось новое здание Верховного суда. Теперь все судебные коллегии разместятся под одной крышей.

О социальной справедливости

Касаясь работы судебной системы, глава государства обратил внимание, что основной критерий, которым руководствуются люди при оценке работы судов, - социальная справедливость. По его словам, она является не только залогом доверия населения к судам и правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. "Запрос на эту справедливость сегодня колоссальный, не только в славянских государствах - во всем мире", - заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко ориентирует судебную систему на безусловное соблюдение принципа социальной справедливости "Я всегда говорю: люди, люди, люди. Не для какого-то популизма - мне он не нужен. Мы действительно работаем для людей. Если мы говорим, что государство для народа, надо реализовывать эту формулу", - подчеркнул белорусский лидер.

"Граждане должны быть уверены, что в суде найдут защиту своих прав и законных интересов. Это значит, их проблему услышат, вникнут в жизненную ситуацию, примут аргументированное и взвешенное решение. И очень важно, чтобы человеку было понятно, почему суд вынес именно такое решение", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что судьям нужно быть свободными при принятии решений, не бояться прокуроров, не зависеть от мнения следователей и не оглядываться на местную власть. Иными словами - руководствоваться только законом.

Глава государства обратил внимание, что его никто не может упрекнуть в давлении на суд или лоббировании чьих-то интересов. "Главная моя функция - наоборот - оградить вас при принятии судебных решений от всякого давления, - заявил Александр Лукашенко. - Я знаю, что такое бывает, и не редко. Но те, кто в этом направлении работают, знают мою реакцию".

"В центре вашего внимания всегда должен быть человек. Надо переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям. А иногда и ставить себя на место этих людей. Только такой суд будет по-настоящему авторитетным и справедливым", - убежден Президент.

О кадровом составе судов

Надлежащая подготовка и высокий профессионализм судейских кадров - непременное условие эффективности деятельности судебной власти, подчеркнул глава государства.

Лукашенко выступает за принципиальное изменение подхода к кандидатам на судейские должности По словам главы государства, многие вопросы в этой сфере уже сняты - решается ситуация с текучестью кадров, повысился престиж профессии и привлекательность работы судьи, государство обеспечило достойный уровень заработной платы.

В первую очередь, считает Александр Лукашенко, надо принципиально менять подход к кандидатам на судейские должности. "В суд должны идти люди, обладающие высочайшими морально-нравственными качествами, широким кругозором, эрудицией и жизненным опытом. Это объективное требование современного общества", - отметил Президент.

По его мнению, также надо кардинально перестроить работу Института переподготовки судей, учебу в котором он назвал формальной. "Вы сами, насколько я информирован, считаете его работу неудовлетворительной", - констатировал глава государства.

О борьбе с коррупцией

"Парадоксально - суды выносят вердикты по коррупционным преступлениям, и в то же время отдельные судьи сами нарушают закон. За последние несколько лет шестеро ваших коллег были осуждены за коррупцию. Вы знаете, сколько еще уволили тех, кто запятнал себя", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко о фактах коррупции в судах: нечистых на руку надо выявлять и немедленно от них избавляться При этом Александр Лукашенко считает, что ситуация в этом плане в белорусской судебной системе значительно лучше, чем в ряде других стран, в том числе соседних.

В то же время глава государства отметил, что абсолютное большинство судей трудится честно и добросовестно, но факты коррупции бросают тень на всех.

"Непримиримая борьба с коррупцией - дело чести самой судебной системы. Чистота судейских рядов - основа ее авторитета. Людей, склонных к злоупотреблениям, нечистых на руку, надо выявлять и немедленно от них избавляться, потому что дальше будет хуже", - подчеркнул Президент.

О роли Верховного суда

При реформировании судебной системы Верховному суду были предоставлены полномочия по организационному, кадровому и материально-техническому обеспечению судов. Он руководит всеми процессами их жизнедеятельности. "И такое решение я принял, потому что судебная система должна быть действительно независимой", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что высшая судебная инстанция обязана действовать стратегически, работать на опережение и быть инициативной. "Приоритетной для Верховного суда должна стать и аналитическая работа. Необходимо в полную силу задействовать мощный интеллектуальный потенциал, которым суд располагает", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко: Верховный суд обязан действовать стратегически и работать на опережение "Приоритетной для Верховного суда должна стать и аналитическая работа. Необходимо в полную силу задействовать мощный интеллектуальный потенциал, которым суд располагает", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Около пяти лет назад Верховный суд заявил о необходимости разработки единого Гражданского процессуального кодекса. Но к решению этой задачи до сих пор не приблизились, констатировал Президент. "Пора активизировать эту работу, чтобы завершить кодекс в ближайшее время. Он вам нужен прежде всего", - заметил Александр Лукашенко.

По его мнению, современные реалии требуют ускорить работу по информатизации судебной системы, и использование IT-технологий в судейской деятельности позволит рационально удешевить судопроизводство, сократить судебные расходы. Глава государства поручил Администрации Президента вместе с другими структурами взять эти вопросы на контроль, чтобы их решение не затягивалось.

Лукашенко считает необходимым ускорить работу по информатизации судебной системы "Использование IT-технологий в вашей деятельности позволит рационально удешевить судопроизводство, сократить судебные расходы. Суды имеют необходимое оснащение для фиксации судебного процесса", - сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания.

"Эти новации существенно повышают открытость и прозрачность правосудия. Внедрение электронного судопроизводства учитывается при составлении международных рейтингов, определяющих уровень развития и инвестиционной привлекательности нашего государства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также считает, что Верховный суд не должен оставаться в стороне от магистральных направлений развития государства и общества. Принимаемые меры по стимулированию предпринимательской активности и развитию цифровой экономики требуют правовой защиты со стороны судебной власти, подчеркнул он.

Судебная система Беларуси должна отвечать лучшим стандартам правосудия - Лукашенко "Задача Верховного суда сделать так, чтобы отечественная судебная система отвечала лучшим стандартам правосудия, пользовалась авторитетом в юридическом сообществе как нашей страны, так и за рубежом", - ориентировал участников совещания глава государства.

"Задача Верховного суда - сделать так, чтобы отечественная судебная система отвечала лучшим стандартам правосудия. Пользовалась авторитетом в юридическом сообществе как нашей страны, так и за рубежом. Такой подход будет в значительной мере способствовать развитию инновационных технологий, привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности экономики. Результатом этого совещания должно стать дальнейшее совершенствование работы судебной системы. Что положительно скажется на имидже не только судов, но и государства в целом", - резюмировал Президент.-0-