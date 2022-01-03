О строительстве жилья для медиков и статусе Боровлян. Лукашенко принял губернатора Минской области

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что во время его октябрьского визита в Минский район, когда он посещал РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и областную клиническую больницу, обсуждались вопросы обеспечения жильем медицинских работников и придание деревне Боровляны статуса города.

"Мы давно попробовали некоторые варианты и сочли необходимым в этом направлении двигаться. Помните: так называемые общежития, но у нас не хуже, чем комфортабельное. Да, небольшие для начала комнаты, внизу детский садик, все необходимое. То есть мы попробовали и посчитали, во что это обойдется. Вы на основании этого должны были проработать некоторые варианты", - напомнил о своем поручении Александр Лукашенко.

Касаясь придания городского статуса Боровлянам, Президент подчеркнул, что к этому вопросу необходимо подходить аккуратно, узнать мнения проживающих там людей. "Статус города влечет за собой некоторые изменения. Пусть немного, но тем не менее", - пояснил он.

Александр Лукашенко также поинтересовался состоянием дел в агропромышленном комплексе. "Минская область - это почти половина страны, третья часть точно, и агропромышленный комплекс должен работать эффективно", - подчеркнул Президент.

Как доложил главе государства Александр Турчин, Минская область в 2021 году работала в запланированных параметрах и за два последних года вышла на положительную динамику темпов роста как в промышленном секторе, так и агропромышленной сфере. По словам губернатора, крупные предприятия региона за счет эффективной работы обеспечили наполняемость бюджета, были получены дополнительные ресурсы, львиную долю которых руководство области направило в медицину. "Более Br200 млн мы по прошлому году направили в медицину: это и зарплаты, и медикаменты, и строительство новых объектов", - сказал Александр Турчин.-0-

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