О важности "не обижать крестьян" и трех "К" - Лукашенко посетил сельхозпредприятие под Гродно с минским уровнем зарплат

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область посетил молочно-товарный комплекс "Обухово" СПК имени И.П.Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

Здесь Президенту доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области за пятилетие - 2016-2020 годы. ВРП вырос на 5%. При этом производство продукции промышленности и сельского хозяйства увеличилось более чем на 14%, но произошло снижение в сфере строительно-монтажных работ. Реальная заработная плата за пятилетку выросла в регионе почти на 30%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $372,5 млн. В Гродненской области по итогу пятилетки сложилось положительное сальдо в торговле товарами и услугами в размере более $2,6 млрд.

"Даже в 2020 году, который для всего мира был очень непростым, удалось выполнить ваше поручение. Валовый региональный продукт не снизился ни на один процент - 100,1% (к уровню 2019 года. - Прим. БЕЛТА). Очень сильно помогло сельское хозяйство, обеспечив рост почти на уровне 8%. Вырос экспорт услуг и товаров, сохранился прежний уровень по прямым иностранным инвестициям", - доложил губернатор Владимир Караник.

Он также рассказал о важнейших социально значимых инвестиционных проектах. Это, в частности, реконструкция моста в Гродно и строительство онкодиспансера, а также комплекса по производству хлопковой пряжи в Сморгони и деревообрабатывающего завода в Свислочи. В целом инвестиционная активность не снижается, развивается сфера логистики.

Что касается сельского хозяйства, то Владимир Караник рассказал, что растениеводство обеспечивает устойчивое развитие животноводческого комплекса. Обеспечен рост основных показателей по производству молока без увеличения дойного стада. Иными словами, более высокий результат достигнут благодаря повышению производительности труда, внедрению современных технологий на молочно-товарных комплексах. Соответственно в разы выросла чистая прибыль сельхозпредприятий.

Глава государства положительно оценил достижения, но обратил внимание, что корректнее было бы сравнивать пятилетку с пятилеткой. "Не надо увлекаться подобными показателями. 2015-й и 2020 год мы взяли. 2020-й был неплохим, а каким был 2015-й", - отметил он.

Было отмечено, что тем не менее в области есть резервы для увеличения поголовья крупного рогатого скота. "Гродненская область может еще и должна прибавлять. У вас не только по интенсивности (надои, качество молока), но и по количеству надо расти", - подчеркнул белорусский лидер.

Обсуждались и вопросы эффективности и объемов производства молока в области, технологической модернизации ферм. Владимир Караник заметил: "Чтобы было молоко, нужны три "К" - кадры, корма, коровы". Ведутся работы, чтобы вывести на новый уровень обеспечение кормами, но не менее важен и вклад по линии племенного дела.

По вопросу готовности к весенним полевым работам и посевной Владимир Караник заверил: "Здесь рисков не видим. В установленные сроки. Есть техника, люди. Семенной фонд уже готов".

Президент напомнил о вопросе, на который он всегда обращает большое внимание: чтобы "переработчики не обижали крестьян по цене" при закупках произведенной продукции.

Председатель СПК Валерий Шумель подробно рассказал о состоянии дел на предприятии. Можно сказать, что оно в районе и области передовое. Средняя заработная плата в СПК достигла Br1350. Выручка от реализации продукции за пять лет выросла на Br20 млн и достигла Br58 млн по итогам 2020 года, чистая прибыль - Br12 млн.

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