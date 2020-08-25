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Президент
25 августа 2020, 11:09

О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов

Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь пойдет об исполнении государственного бюджета, местных бюджетов, - сразу обозначил цель встречи Президент. - При этом хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорилась, что у бюджетников она должна быть 80% от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии - это святое".

Николай Снопков
Николай Снопков

Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40% от средней зарплаты, чего бы это ни стоило. "Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть и не государство", - заявил он.

Еще одной темой встречи во Дворце Независимости стало исполнение обязательств государства по выплате внешнего долга. "Как обстоят здесь дела? Если его надо где-то рефинансировать, значит, нам надо подумать, по каким направлениям разворачивать эту работу. Если мы не будем рефинансировать, сами справимся, значит, вы мне должны доложить, каким образом. Конечно, время непростое. Мы очень большие деньги бросили на лечение людей от коронавируса, плюс еще напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги - никто же деньги из них не считает. Но мы уже видим потерь на 500 млн, а сколько будет косвенных потерь - вопрос", - заметил Президент.

Александр Лукашенко поинтересовался поступлениями доходов в бюджет, каким прогнозируется его дефицит в связи с экономическим спадом не только в Беларуси, но и у партнеров, на торговых отношениях с которыми сказалось закрытие рынков. "Что происходит на внешних рынках, как функционирует экономика и по каким статьям бюджета мы что-то недополучаем?" - обозначил еще несколько вопросов Президент.

Как сообщил в начале августа журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, бюджет Беларуси в этом году может недополучить около Br4 млрд из-за ситуации с нефтью и замедления экономического роста на фоне пандемии.

Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов

Плановый дефицит бюджета был увеличен с первоначальных Br900 млн до Br2,1 млрд. По итогам этого года он может составить до Br5 млрд. При этом министр подчеркнул, что здесь нет ничего сверхъестественного, в нем отражена реструктуризация задолженности комбинатов хлебопродуктов на сумму около Br1,3 млрд. Как пояснил Юрий Селиверстов, у Минфина есть остатки в белорусских рублях, накопленные за предыдущие профицитные годы, в условиях выпадения доходов они будут привлекаться для выполнения всех обязательств.

По итогам января - июля дефицит республиканского бюджета составил Br1,4 млрд. Доходы сложились на уровне Br12,8 млрд, расходы - Br14,2 млрд. Поступление доходов ниже прошлогоднего уровня на Br1,5 млрд. В запланированных объемах поступают акцизы (Br1,7 млрд), НДС (Br5,8 млрд), вывозные таможенные пошлины на калийные удобрения (Br883 млн).

Не поступают в запланированных объемах вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (Br175 млн, или 13% от плана), налог на прибыль (Br260 млн, или около 18%), а также дивиденды (Br216 млн, или около 21% плана). Замедление экономической активности напрямую сказалось на объеме поступлений дивидендов и налога на прибыль, пояснил министр.-0-

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