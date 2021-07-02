О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении – о чем говорил Лукашенко накануне праздника

Накануне Дня Независимости во Дворце Республики состоялось традиционное торжественное собрание. На нем выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства говорил не только о торжественных вещах, но и озвучил, как он выразился сам, "чудовищные и неуместные для праздничного дня факты", забывать которые нельзя.

Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости Этот священный для нас праздник символизирует прежде всего народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в годы Великой Отечественной войны и победить.

Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны

По словам главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, - пообещал глава государства. - Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось".

"Отряды самообороны Беларуси" пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке – Президент "Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - отметил Александр Лукашенко.

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Президент назвал фамилии тех, кто был причастен к попытке подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Александр Лукашенко также рассказал, что неделю назад на границе с Литвой был перехвачен беспилотник. К нему, по словам главы государства, была прицеплена канистра со взрывчаткой, ее удалось обезвредить. Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародован и этот эпизод.

Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной

"Что поражает: огромное количество (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. "Всех остальных в плен брать не будем", - предупредил он.

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"Посмотрите, как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе - те же западные элиты", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в сопредельных государствах да и в Беларуси выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. "Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей. Наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды", - сказал глава государства.

"Мы долго молчали. Стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких как литовские "лесные братья", бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: чтобы взять преступников с поличным, спецслужбы решили привлечь Григория Азаренка к операции При этом Александр Лукашенко отметил мужество Григория Азаренка. "Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире", - сказал он.

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Президент заметил, что не впервые в истории Беларуси появляются "змагары", которые теряют связь с родной землей и участвуют в преступлениях против собственного народа. Так, по его словам, было в период Отечественной войны 1812 года, когда часть местной элиты встала под знамена наполеоновской армии. Так было в Первую и Вторую мировые войны, когда предатели присягнули кайзеровской и гитлеровской Германии. "Так, к сожалению, отчасти случилось и в наши дни" .

"На авансцену вышли современные коллаборанты - идейные последователи, среди которых есть и потомственные наследники нацистов, - сказал Александр Лукашенко. - Вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов - полицаев".

"Мы должны были защитить свой суверенитет и страну. И время показало, что мы сделали правильно. Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились, что происходило в действительности вчера и происходит сегодня. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать", - сказал глава государства.

Лукашенко: уголовное дело о геноциде белорусов снимет все маски и предъявит миру новые факты

Глава государства напомнил, что во время Великой Отечественной войны погибли многие белорусские герои, которые пролили кровь за свободу и жизнь в том числе и жителей европейских стран. Только в Польше полегло более 600 тыс. советских солдат.

"Оказывается, все забыто. А мы долгое время как будто говорили с нашими соседями на разных языках. Причем не только в лингвистическом смысле, - сказал Александр Лукашенко. - Что ж, придется перейти на единый, понятный для всех язык международного права. Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами".

По словам Президента, у белорусской стороны уже есть факты о причастности к геноциду некоторых лиц, проживающих в западных странах. "Мы обратились, чтобы они ответили, чтобы они были выданы на ту землю, где они совершали свои преступления. Вы догадываетесь, что никто их нам не выдаст. Но это тоже факт", - заметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен Глава государства, обращаясь ко всем, кто носит погоны, искренне поблагодарил их за то, что в напряженный период они были именно с народом.

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"Дорогие ветераны! Дорогие друзья, те, кто положил свою жизнь на восстановление нашей Беларуси после войны. Я понимаю, как больно вам смотреть на попытки перекроить летопись времен, назначить новых победителей, обелить преступников и навязать нашей молодежи фальшивых героев. Даже не сомневайтесь, вашу Великую Победу мы никому не отдадим! Это дело чести не только нашего поколения", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил всем, кто сознательно искажает факты, и тем, кто запутался, что это не коалиция западных союзников гнала гитлеровских агрессоров от Москвы до самого Берлина, не союзники уничтожили коричневую чуму там, где она зародилась, не они освободили от захватчиков Советский Союз, Беларусь и Минск. "Это советский народ, мы, белорусы, не покорились", - отметил Президент.

Лукашенко: самое ценное в Беларуси - это гордый, независимый и трудолюбивый народ

Глава государства подчеркнул, что единство и независимость Беларуси - это ценности, не раз проверенные испытаниями. А экономическое развитие страны - курс, с которого ее невозможно сбить ни санкциями, ни провокациями, ни террором. "Сколько их было на нашей памяти… Но вопрос не в этом, а в том, когда уже наши западные так называемые партнеры поймут, что для нас, наследников поколений, сумевших восстановить страну после военной разрухи за немыслимо короткое время, труд - это образ жизни, трудности - стимул для движения вперед", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы знаем, что у нас небольшая страна, в ее недрах нет моря нефти, газа и золота, мы не имеем ядерного оружия. Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый. Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие "гражданского общества". Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают", - заявил Президент.