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13 ноября 2021, 14:31

"Обеднела, обнищала Европа". Лукашенко о полной деградации европейских политиков

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в последние годы уровень политиков в Евросоюзе значительно снизился. Соответствующие заявления глава государства сделал 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер назвал Президента Беларуси патриархом европейской политики. "Вы знаете цену этим людям, этим политикам… Вот что на Западе происходит, деградация политических элит? Когда они успокоятся? Пойдут ли на нормальные взаимоотношения? Возможно ли это в принципе?" - спросил он.

О рафинированных "политиках"

Александр Лукашенко сравнил нынешних деятелей в ЕС с их предшественниками в прошлые десятилетия. И это сравнение вышло не в пользу первых. "Там нет сегодня политиков после Ширака, Шредера (бывшие Президент Франции Жак Ширак и федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. - Прим. БЕЛТА) и других. А де Голлей (французский военный и государственный деятель, основатель и первый Президент Пятой республики Шарль де Голль. - Прим. БЕЛТА) тем более, там их уже нет. И это говорит как раз о том, что ты только что сказал, - полная деградация произошла", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что западные политики часто играют исключительно на публику: "Вот я за ними наблюдал часто. Они как увидят телекамеру - расцветают: они и руками размахивают, они и улыбаются, они и пиджачок и все поправят, ходят... И это не политики, это люди, которые пытаются сделать из себя политиков, таких, знаете, рафинированных".

Более того, в Европе "идут какие-то драчки, друг на друга накаты". Отметил Президент и большую зависимость некоторых европейских стран от политики США: "Вот посмотришь, интересно будет с поляками - если бы это был кто-то, а не поляки, они бы (в Евросоюзе. - Прим. БЕЛТА) точно на колени уже поставили какую-то Болгарию или еще кого-то. Этих - нет, потому что там за спиной американцы стоят. Все, что делают поляки вразрез с Евросоюзом, - это дядя Сэм отмашку дал".

"Они меня упрекают и украинцы: "Вот там Лукашенко с Путиным: что Путин скажет - Лукашенко делает... Они там вместе". А я думаю: "Слушайте, ну не полякам, не Дуде и Моравецкому об этом говорить", - заметил белорусский лидер.

Он констатировал, что в настоящий момент нет там людей, способных творить историю. "Обеднела, обнищала Европа. В противном случае они бы никогда себя не вели так в отношении Беларуси", - подчеркнул глава государства.

О мощных лидерах Си Цзиньпине и Путине и "крепкой бабе" Меркель

Тем не менее Президент уверен, что в современном мире еще остались настоящие лидеры: "Возьмите Си Цзиньпина (Председатель КНР. - Прим. БЕЛТА), - привел пример Александр Лукашенко. - Это гиганты, это мощный лидер. Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина - не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало - сложилось, благодаря в том числе и Президенту Путину спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было".

По словам Александра Лукашенко, на фоне других политиков в ЕС федеральный канцлер Германии Ангела Меркель смотрелась выигрышно. "Ну как могла "муттер" Меркель прославиться в Германии? Ну, на их фоне она действительно была такой бабой крепкой, говоря по-русски. Хотя я не преувеличиваю ее роль, просто на их поле она была величиной. А больше никого. Нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ. А вот свой карман, хорошо прожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова. Болтовня", - уверен Президент Беларуси.

О том, как американцы "опустили" Макрона

"Слушайте, что за Евросоюз? Сколько у них там - 500 миллионов, по-моему, или больше человек? Ни своей безопасности, ни своей армии! Смотрите, наступили "на хвост" австралийцам - они на 50 или 60 миллиардов отказались от подлодок Франции. То есть американцы взяли за шиворот и этого Макрона с Францией "опустили" в Атлантический океан. Ну вроде там дернулись, а потом утихомирились: так и надо. Вот их политика", - привел один из недавних примеров Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Европейский союз со своим полумиллиардным населением должен был бы иметь сильные позиции. "Да моща должна быть. Американцы должны, подплывая на кораблях и подводных лодках, дрожать, заранее спросить разрешения подойти. А они их прослушивают по всем направлениям: и телефоны, и так далее. И тишина (в ответ. - Прим. БЕЛТА)… Заявление в СМИ кто-то сделал - и тишина. Вот она, Европа. То же самое и Америка. Безумцы!" - сказал Александр Лукашенко.-0-

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