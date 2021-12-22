"Объединить в области хороших людей и не рубить сплеча". Лукашенко поставил задачу губернатору Крупко

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области поставил перед губернатором задачу объединить в регионе людей и не рубить сплеча, принимая решения, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в Беларуси вскоре будет проведена важнейшая политическая кампания и по этому поводу не должно быть чрезмерного беспокойства. "Но объединить область надо, собрать хороших людей, не надо рубить сплеча, - сказал он. - Людям всегда надо давать шанс".

Однако с теми, кто по каким-либо причинам не желает работать, надо расставаться без всякого сожаления, убежден белорусский лидер. "Время очень спрессовано, напряженное. Поэтому нужно действовать, нужно бежать. Кто упал, заболел и прочее - будем лечить. Кто начал хромать - тоже подлечим. Но тот, кто не хочет (работать. - Прим. БЕЛТА) - не обижайтесь", - добавил Президент.

Обращаясь к новому председателю Гомельского облисполкома, Александр Лукашенко напутствовал: "Успехов! Я очень хочу, чтобы у тебя получилось".-0-

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