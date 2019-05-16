Обновлен состав руководства Минстройархитектуры Беларуси

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на кадровые назначения в руководстве Министерства строительства и архитектуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На пост первого заместителя министра архитектуры и строительства согласован Игорь Костюков. До этого он работал в министерстве в должности начальника главного управления строительства.

Кроме того, Алексей Ананич согласован на должность заместителя министра архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал в должности заместителя директора по экономике проектного коммунального унитарного предприятия "Минскпроект".-0-

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