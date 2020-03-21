Образец истинного дипломатического мастерства - Лукашенко поздравил главу МИД России Лаврова с юбилеем

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству, - говорится в поздравлении. - На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства".

Президент подчеркнул авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Беларуси, который он заслужил благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного диалога.

"Убежден, что и впредь Вы будете оставаться надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими государствами", - отметил Александр Лукашенко. Он пожелал Сергею Лаврову доброго здоровья, осуществления намеченных планов и благополучия.-0-