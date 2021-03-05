"Очень сожалею, что тренируюсь не на "Аисте" - Лукашенко рассказал о своих велосипедах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками мотовелозавода рассказал, как часто катается на велосипеде и какие предпочитает модели, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что любит велосипеды с детства и катается на них до сих пор, особенно когда погодные условия не позволяют бегать на лыжероллерах.

"Очень сожалею, что я тренируюсь не на "Аисте". Хотя у меня один есть, - сказал Президент. - Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца".

Глава государства заявил, что велосипедов у него хватает, поскольку на них тренируются и его дети. "Вот я им и раздаю эти велосипеды. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш", - добавил он.

Сам Александр Лукашенко предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами. Такие модели, считает он, необходимо производить и в Беларуси. "Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед - это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей", - отметил Президент.-0-