Ограничение инфляции станет основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год". Об этом БЕЛТА сообщили в
Денежно-кредитная политика сохранит стратегическую направленность на обеспечение ценовой стабильности как основу устойчивого и сбалансированного развития экономики Республики Беларусь.
Основной целью денежно-кредитной политики в 2019 году станет ограничение инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, в пределах 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).
Процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции. В реальном выражении процентные ставки планируется поддерживать на положительном уровне, способствующем росту сбережений в национальной валюте, обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию экономики.
С учетом погашения правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на конец 2019 года составят не менее $7,1 млрд.
Ожидается, что результатом реализации денежно-кредитной политики в 2019 году станет дальнейшее замедление инфляционных процессов, обеспечение финансовой стабильности, поддержание макроэкономической устойчивости.-0-
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