Оказание господдержки организациям физкультуры и спорта продлено до конца 2024 года

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №497 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь", которым действие указа №191 от 15 апреля 2013 года "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлено на новый олимпийский цикл - до конца 2024 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, в соответствии с документом Министерство спорта и туризма наделено дополнительными функциями по мониторингу за размером зарплаты спортсменов, использованием федерациями средств иностранной безвозмездной помощи и направлением компенсационных выплат международных спортивных организаций на проведение спортивных мероприятий.

Указом также закреплена обязанность клубов, пользующихся средствами поддержки, направлять спортсменов для участия в спортивных мероприятиях в составе национальных и сборных команд.

В целях создания равных условий для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями указ предусматривает распространение мер поддержки на Белорусскую спортивную федерацию глухих.-0-