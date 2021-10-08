"Он был создан людьми и для людей". Лукашенко убежден в огромнейшем потенциале Белкоопсоюза

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без нормальной работы с местными органами власти существующие проблемы в Белкоопсоюзе не решить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства во время собрания обозначил проблемные вопросы в деятельности потребительских обществ и возможные пути их решений. Свои поручения, заявил Президент, он адресует не только новому председателю Белкоопсоюза. В равной степени это, по его словам, касается и правительства, облисполкомов, отраслевых ведомств.

"Вы все в одной лодке. И если она раскачается или, не дай бог, перевернется, спрятаться ни у кого не выйдет. Ответит вся вертикаль власти. По-другому быть не может, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Помните, Белкоопсоюз был создан людьми и для людей. Ваша система имеет огромнейший потенциал. Никто меня в этом не переубедит. Вы можете конкурировать по всем направлениям. Главное, не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи".

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