Они не едут в "космос". Лукашенко рассказал о мафиозной структуре в ЕС по транзиту мигрантов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов. Соответствующие заявления глава государства сделал в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах - в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие услуги транзитеров оплачиваются. "Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. Те, кто в Польше (их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они). Там не было белорусов, и всего два россиянина. А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, - это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит, - рассказал Президент. - У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу - приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут".

"Они (мигранты. - Прим. БЕЛТА) не едут в пустое место, не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии - у кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, - это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь только этап в этом. И абсолютно не главный", - обратил внимание белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-