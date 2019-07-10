Определена основная электронная площадка для обсуждения с общественностью проектов правовых актов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью. Это предусмотрено указом №265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности", который глава государства Александр Лукашенко подписал 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Указ направлен на повышение юридического качества проектов правовых актов, внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создание оптимальных условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов.

В этих целях предусматривается усиление роли Министерства юстиции в нормотворческом процессе. При этом на министра юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов.

Кроме того, уточняются процедуры принятия и распространения технических актов.-0-