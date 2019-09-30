Орденом Матери награждены 17 жительниц Могилевской области и Минска

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 17 жительниц Могилевской области и города Минска. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, включая образование, здравоохранение, производственный сектор, торговлю, а также домохозяйки. В их числе работница средней школы № 2 города Белыничи Ольга Полуянович-Корнеева, главный специалист управления бухгалтерского учета банковских операций Национального банка Ольга Белая, бухгалтер ОАО "Минский тракторный завод" Татьяна Лукашук.-0-