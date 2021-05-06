Орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №179 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, правоохранительного блока, организаций строительной и энергетической сферы, торговли, транспорта и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, представительницы религиозных организаций, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - библиотекарь Бродницкой базовой школы Лунинецкого района Людмила Орешкевич, заведующая Ольшанскими яслями-садом №3 Надежда Быба, шлифовщик ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" Светлана Кочергина, страховой агент представительства "Белгосстраха" по Ивацевичскому району Екатерина Куликова, главный зоотехник ОАО "Сельцы" Глубокского района Ольга Богданович, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Витебска Наталья Ващенко, аспирант кафедры факультетской терапии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Ольга Ковтун, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата цеха по производству стальных панельных радиаторов ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" Алла Гарасимович, работница Лидского литейно-механического завода Зарина Кучинская, продавец Щучинского филиала Гродненского областного потребительского общества Светлана Савко, работница молочно-товарной фермы ОАО "Леснянский Агро" Славгородского района Юлия Гуреева, полевод ОАО "Коптевская Нива" Горецкого района Надежда Моисеенкова.

Наиболее многочисленная группа награжденных матерей - из Минской области. Ордена Матери удостоены 90 представительниц этого региона. Среди них оператор машинного доения молочно-товарной фермы "Кукшевичи" из Дзержинского района Алла Бизня, машинист крана минского ОАО "Управление механизации №79" Татьяна Василевская, химик аналитической лаборатории отдела контроля качества Борисовского завода медицинских препаратов Анастасия Драздович, сестра милосердия Сестричества в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Ольга Игнатенко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Крупского райисполкома Ольга Молосай.

Всего орденом Матери награждены 204 жительницы Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.-0-