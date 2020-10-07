Орденом Матери награждены 240 жительниц всех областей Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №358 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного и финансового секторов, агропромышленного комплекса, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, средств массовой информации, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.
Среди награжденных - режиссер Малоритского районного центра культуры Ольга Берчук, воспитатель яслей-сада №6 Белоозерска Ольга Кузнецова, оператор машинного доения предприятия "Маньковичи" Столинского района Наталья Сень, специалист центра банковских услуг №216 Беларусбанка в Полоцке Юлия Павлович, программист Жлобинской швейной фабрики Ольга Бабич, тренер-преподаватель Гомельского областного центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта Юлия Грабко, полевод птицефабрики "Красноармейская" Кореличского района Татьяна Ус, модельер-конструктор ОАО "Моготекс" Ольга Бурак, главный ветеринарный врач, начальник Бобруйской районной ветеринарной станции Ирина Гутырчик, кондитер ООО "Люба Печь" Татьяна Копоть, корреспондент газеты "Родны край" города Логойска Валентина Меняйло.
Всего орденом Матери награждены 240 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.-0-