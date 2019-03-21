Орденом Матери награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 25 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий деревообрабатывающей отрасли, АПК, организаций торговли, образования и здравоохранения, домохозяйки.

В их числе санитарка Гомельской областной клинической психиатрической больницы Наталья Гатальская, воспитатель дошкольного образования в учреждении "Ясли-сад - средняя школа № 73 Гомеля" Анна Ковалева, отделочник изделий из древесины ОАО "Гомельдрев" Татьяна Кириленко, преподаватель специальных дисциплин Новогрудского государственного аграрного колледжа Елена Иванова, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм унитарного производственного предприятия "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" Ольга Фролова.-0-