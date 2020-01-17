Орденом Матери награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 29 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В числе награжденных старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД Поставского райисполкома Мария Ивлиева, библиотекарь Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Екатерина Красная, корреспондент Слонимского кабельного телевидения Екатерина Романовская, санитарка Дятловской центральной районной больницы Светлана Тодоренко, слесарь механосборочных работ предприятия "Универсал Бобруйск" Белорусского общества глухих Валентина Афанасьева, ветеринарный врач ОАО "Добоснянское" Кировского района Елена Кисель.-0-