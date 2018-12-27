Орденом Матери награждены 30 жительниц Брестской и Гродненской областей

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Брестской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности, в том числе работницы промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, учреждений социального обслуживания населения, культуры и образования, организаций здравоохранения, торговли, домохозяйки.

В их числе продавец дрогичинского частного торгового унитарного предприятия "Марика" Нина Осипук, заведующая отделением профилактики Ляховичской центральной районной больницы Светлана Гришкевич, полевод СПК имени Деньщикова Гродненского района Елена Лапина, социальный работник территориального центра социального обслуживания населения Ошмянского района Татьяна Рапецкая.-0-