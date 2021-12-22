Орденом Матери награждены 49 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 505 о награждении орденом Матери, в соответствии с которым награды удостоены 49 жительниц Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В частности, работницы предприятий промышленной, агропромышленной сфер, строительной отрасли, организаций потребкооперации, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, домохозяйки.

В числе награжденных старшая медицинская сестра Новозарянской больницы сестринского ухода учреждения охраны здоровья "Новолукомльская центральная районная больница" Татьяна Зайцева, домохозяйка из Шарковщины Вера Липская, продавец Сенненского филиала Витебского областного потребительского общества Алеся Владимирова, работница Берестовицкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Елена Адамович, домохозяйка из Волковыска Анна Грищук, животновод совхоза "Лидский" Татьяна Драбко.

Ордена Матери также удостоены санитарка акушерско-гинекологического отделения Быховской центральной районной больницы Екатерина Ганжа, социальный работник Белыничского районного центра социального обслуживания населения Лилия Ткаченко, помощник воспитателя яслей-сада в деревне Новоселки Могилевского района Ирина Тимофеева.-0-