Орденом Матери награждены 70 женщин Гомельской и Гродненской областей

24 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №477 о награждении орденом Матери женщин, родивших и воспитавших пять и более детей, из Гомельской и Гродненской областей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены 70 женщин. В частности, социальный работник Октябрьского территориального центра социального обслуживания населения Екатерина Божок, санитарка поликлиники Рогачевской центральной районной поликлиники Анна Воронкова, учительница средней школы №38 Гомеля Алла Данилевская, домохозяйка из Чечерска Нина Минина, животновод сельскохозяйственного производственного кооператива "Гродненский" Нина Гибинская.-0-