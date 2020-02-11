Орденом Матери награждены 70 жительниц Витебской, Могилевской и Минской областей

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №46 о награждении Орденом Матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.
В числе награжденных - садовод Толочинского консервного завода Ирина Валеватая, швея ЗАО "Калинка" Елена Башура, инженер ОАО "Борисовский ДОК" Галина Гуменюк, машинист крана производственного предприятия "Универсал-Лит" Солигорска Лия Жовнерик, оператор машинного доения ОАО "Кухчицы" Клецкого района Валентина Конон, мастер филиала "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" предприятия "Мингаз" Екатерина Миськова, стоматолог-хирург филиала №2 Заславской городской больницы Виктория Петровская.
Всего Ордена Матери удостоены 70 жительниц Витебской, Могилевской и Минской областей Беларуси.-0-