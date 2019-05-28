Орденом Матери награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 72 жительницы Минска, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности - работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

В их числе бухгалтер ОАО "Белшина" Татьяна Овсяник, санитарка Могилевской областной больницы Марина Краснопольская, социальный работник Центра социального обслуживания населения Мостовского района Наталья Мекеко, концертмейстер Учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа №42 Могилева Ольга Муратова, нотариус Минского городского нотариального округа №772 Минской городской нотариальной конторы Елена Сеножатская, маляр Минской дистанции гражданских сооружений УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" Татьяна Сергей.-0-