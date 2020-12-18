18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №465 о награждении орденом Матери, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, организаций торговли, образования, спорта, здравоохранения, связи, социального обслуживания и культуры, домохозяйки.

Среди награжденных почтальон Лельчицкого участка почтовой связи Гомельского филиала "Белпочты" Ольга Невмержицкая, учитель-дефектолог средней школы №1 городского поселка Корма Людмила Рывоненко, работница Мозырской центральной районной библиотеки имени А.С.Пушкина Наталья Язвинская, литейщик пластмасс ОАО "Радиотехника" Диана Афанасьева, тренер Лидской комплексной детско-юношеской спортивной школы №4 Надежда Высоцкая, ветеринарный врач КСУП "Совхоз "Большое Можейково" Мария Шкляр, помощник воспитателя санаторных яслей-сада №55 Могилева Анастасия Круглякова, укладчик-упаковщик ОАО "Красный пищевик" Наталья Лебедева.

Всего орденом Матери награждены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилевской областей.-0-