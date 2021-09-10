Орденов, медалей и почетных званий удостоены 116 представителей различных сфер деятельности

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственными наградами 116 представителей различных сфер деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Они удостоены медалей, орденов, почетных званий за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение воинских обязанностей, значительный личный вклад в реализацию бюджетно-финансовой политики, развитие агропромышленного комплекса, нефтяной промышленности, строительной и лесохозяйственной отраслей, высокие достижения в сферах науки, образования и охраны здоровья, благотворительной и гуманитарной деятельности, заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, популяризации эстрадного, театрального и изобразительного искусства.

Орденом "За службу Родине" III степени награждены начальник 19-й пограничной группы погранслужбы Владислав Бруев, начальник 20-го пограничного отряда погранслужбы Андрей Волков.

Ордена Почета удостоен заместитель министра финансов Владислав Татаринович, ордена Франциска Скорины - председатель Гомельского областного отделения общественного объединения "Белорусский фонд мира" Тимофей Глушаков.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден командир отделения охраны комендантского взвода роты охраны и обслуживания 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Илья Кобак.

Среди награжденных медалью "За отличие в воинской службе" - начальник отдела управления 20-го пограничного отряда пограничной службы Александр Амельянчик, начальник отдела Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

В числе удостоенных медали "За отличие в охране государственной границы" - начальник питомника служебных собак 86-й пограничной группы погранслужбы Игорь Оскирко, старший инспектор разведывательно-поискового отделения маневренной группы 14-го погранотряда пограничной службы Витас Буславичус.

Медалью "За трудовые заслуги" отмечены, в частности, врач-пульмонолог (завотделением) пульмонологического отделения №2 учреждения охраны здоровья "6-я городская клиническая больница" Минска Мария Журович, врач-кардиолог (завотделением) отделения интервенционной кардиологии Гродненского областного кардиологического центра Галина Мадекина.

Среди отмеченных медалью Франциска Скорины - главный научный сотрудник Республиканского института высшей школы Виктор Гайсенок, учитель физической культуры и здоровья Забелышенской средней школы Александр Степченко.

Почетное звание "Народный художник Беларуси" присвоено заведующему кафедрой скульптуры Белорусской государственной академии искусств, члену Белорусского союза художников Владимиру Слободчикову, "Заслуженный артист Республики Беларусь" - эстрадному певцу Руслану Алехно, художественному руководителю Национального академического театра имения Янки Купалы Ольге Нефедовой, "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь" - члену Белорусского союза художников Василию Костюченко, "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" - директору Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Александру Локотко, профессору кафедры физики и общеинженерных дисциплин Военной академии Валерию Лойко, первому проректору Белорусского государственного технологического университета Александру Цыганову, "Заслуженный учитель Республики Беларусь" - учителю русского языка и литературы средней школы №1 г.Круглое Олегу Головкову, "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" - ректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Александру Жуку, "Заслуженный врач Республики Беларусь" - врачу-хирургу-заведующему операционным блоком хирургического отделения государственного учреждения "1 военный госпиталь органов пограничной службы Республики Беларусь" Сергею Дедунову, врачу-оториноларингологу (завотделением) оториноларингологического отделения Минской областной детской клинической больницы Елене Корженевич, "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" - руководителю фермерского хозяйства в Дрибинском районе Владимиру Рингу.-0-