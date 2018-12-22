Организации алкогольной отрасли смогут бессрочно применять существующий порядок уплаты акцизов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациям алкогольной и пивоваренной отраслей разрешено применять существующий порядок уплаты акцизов на бессрочной основе. Соответствующий указ №489 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 22 декабря, сообщили БЕЛТА в
Документ вносит изменения в указ от 8 октября 2014 года №471 "Об особенностях деятельности организаций алкогольной и пивоваренной отраслей".
В настоящее время организации алкогольной и пивоваренной отраслей имеют право на уплату акцизов по мере отгрузки подакцизных товаров или по мере оплаты за отгруженные подакцизные товары.-0-
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