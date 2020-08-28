Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района - Лукашенко

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Орша должна начинать использовать больше собственных ресурсов для развития района. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хвастаться пока нечем. Вы пока живете за счет государства, - сказал Александр Лукашенко. - Вы не думайте, что мы Оршу будем нести на плечах и следующую пятилетку. Здесь уже вам надо будет вертеться на всю катушку".

В Орше губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал Президенту, что в целом ситуация в регионе не меняется, область работает стабильно, социально-экономическая обстановка не напряженная. Александр Лукашенко поинтересовался, как развиваются сферы строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и связи, нефтепереработка и каким будет к концу года валовой региональный продукт. Ожидается, что этот показатель по итогам годам недоберет 1-2%.

Главе государства также рассказали о строительстве в регионе новых сельскохозяйственных производств. Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы, каким образом строить ту или иную ферму, должны решаться на местах. "Зачем на уровень Президента тянуть это? - спросил он. - Вы же хотите полномочия передать сверху вниз. Вот и забирайте их. Почему Президент должен решать: будет сам колхоз это строить со своими людьми или ПМК".

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