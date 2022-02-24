"Оружие, от которого трезвеют противники". Беларусь хотела бы разместить у себя "Искандеры" и С-400 "Триумф"

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хотела бы разместить на своей территории "Искандеры" и С-400 "Триумф". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились с Путиным, что я подумаю еще, какая нам техника нужна военная современная, для того чтобы прикрыть эти направления. Мы сегодня с военными посоветовались, и мы видим, что туда желательно было бы поставить "Искандеры" (ракетные комплексы. - Прим. БЕЛТА) и где-то поставить дивизион-два С-400. Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Потому что С-400 "Триумф" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) видит это все. Это такое оружие, от которого всегда трезвеют наши противники", - заявил Президент.

"Вот мы сегодня-завтра переговорим с Президентом России о том, чтобы подкрепиться нам здесь на западном направлении. Украина Украиной, но вон шевелятся в Польше и Литве уже, развертывают бригады, самолеты, вертолеты и прочее. Давно уже это делают, - заметил белорусский лидер. - Сейчас мощнейшим, сдерживающим фактором была бы техника: "Искандеры" и С-400 "Триумф". Мы и без них обойдемся, но было бы неплохо. Тогда бы они вряд ли бы полезли сюда".

Президент пояснил, что он сейчас заостряет внимание на военной безопасности только потому, чтобы возможный конфликт на границах в будущем не стал сюрпризом. "Мы лучше заранее подготовимся как военные люди", - сказал глава государства.

По его словам, воинские подразделения сейчас в основном находятся в местах постойной дислокации, усилено только южное направление и, конечно же, западная часть рубежей. "Военные наши видят, что для реализации их замыслов нужно минимумом полтора месяца. Чтобы собраться и начать воевать против нас, это полтора месяца, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому мы, получив информацию, начали здесь работать".-0-

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