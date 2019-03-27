Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений. Об этом БЕЛТА сообщили в
Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.
Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.
Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
На помощника Президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета.-0-
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