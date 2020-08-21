"От Америки до Варшавы" - Лукашенко заявил, что против Беларуси действуют несколько центров сил

21 августа, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси действуют несколько центров сил, где осели "правительства в изгнании". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая агрокомбинат "Дзержинский", передает корреспондент БЕЛТА.

"Координационный совет - это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: нам готовили эту заварушку, планируют это и направляют США "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, как бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но "там его предупредили", и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском. "И он смелый, делает заявления из Варшавы, - отметил Александр Лукашенко. - Вот это одно из "правительств".

Светлане Тихановской, рассказал Президент, пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия. "По ее просьбе, - обратил он внимание. - Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. - Прим. БЕЛТА), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы".

Глава государства напомнил, что по факту создания координационного совета было возбуждено уголовное дело, и оппозиционный штаб сам понимает, что их действия незаконны. Сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.

"Я Президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот, что меня больше всего беспокоит, - заявил Александр Лукашенко. - Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны".-0-