От борьбы с преступностью до фактов геноцида и ситуации в АПК. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в начале встречи обозначил ряд тем. Это в целом результаты работы правоохранительного блока, показатели криминогенной обстановки, расследование уголовных дел по фактам экстремистской деятельности. Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался работой органов прокуратуры по вскрытию фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Глава государства также в очередной раз актуализировал задачи по борьбе с коррупцией.

Еще одна тема - ситуация в АПК и, в частности, связанная с падежом скота. Правоохранительным органам в целом и прокуратуре в частности давались поручения по пресечению негативных фактов, и Александр Лукашенко потребовал доложить об актуальной обстановке.

"В двух словах, не для отчета, какие все-таки результаты нашего правоохранительного блока в целом по работе за истекший год. По борьбе с преступностью. Какая динамика, хуже стало, лучше? Как мы тут выглядим? - поинтересовался глава государства. - Второе, очень важный момент, - уголовные дела по экстремистской деятельности отдельных наших групп и отдельных наших граждан. Особенно тех, которые взяты на контроль не только у вас, в прокуратуре генеральной, но и у Президента. Экстремизм".

Что касается работы по вскрытию фактов геноцида белорусского народа, глава государства констатировал, что это направление широко освещается и нашло поддержку среди граждан. "Это будет, конечно же, постоянная работа. Слава богу, что еще хоть старики глубокие, но они живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты в нашей матушке земле. Раскопки идут масштабные по Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

"Но на каком этапе находимся? И когда мы уже в полном объеме, в целом предъявим международной общественности лицо тех людей, потомки которых сегодня ходят вокруг Беларуси и которые вместе с беглыми в Польше, Литве и других государствах, в том числе и в Украине, сегодня пытаются проникнуть на территорию Беларуси, чтобы попасть тут уже под статью экстремистов", - сказал Президент.

Андрей Швед

Александр Лукашенко поручил органам прокуратуры больше внимания обращать на вопросы борьбы с коррупцией. Тем более что по законодательству в этом вопросе данное ведомство является главенствующим. "Мне приходилось раньше в силу определенных причин на себя много замыкать вопросов из этой проблемы. Конечно, я никуда не уйду от контроля за этими процессами, но я хотел бы, чтобы вы серьезное внимание обратили на борьбу по противодействию коррупционным проявлениям в нашем обществе", - сказал глава государства.

Еще одна сфера, в отношении которой ранее давались поручения, - АПК. "Там у нас слишком много проблем, и прежде всего с падежом скота. Как обстоят дела, как работают вообще прокуроры на местах по пресечению подобной практики?" - поинтересовался Александр Лукашенко.

Андрей Швед доложил, что в прошлом году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8%. В структуре преступности, если брать преступления против личности, количество убийств снизилось на 5%, изнасилований на 4,8%.-0-