От фристайлистов до миротворцев - госнаград удостоены представители различных сфер деятельности

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в подготовку спортсменов высокого класса, реализацию государственной политики в сфере юстиции, развитие сельскохозяйственной, строительной отраслей, промышленности, журналистики и национального телевидения, значительные достижения в сферах образования, культуры, искусства и спорта представители различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ №163 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в noindex>пресс-службе главы государства.

Орденом Почета награжден старший тренер национальной команды по фристайлу Александр Пенигин.

Большая группа военнослужащих отмечена медалью "За отличие в воинской службе". В их числе снайпер миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Евгений Бородавкин и санитар-стрелок Александр Леонов, старший офицер отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Сергей Пигас, спортсмен-инструктор второй категории второго отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил Ольга Мазуренок.

Кроме того, ряд сотрудников следственных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям награждены медалями "За отличие в охране общественного порядка" и "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Медаль "За трудовые заслуги" присуждена работникам строительной, образовательной, промышленной, спортивной, информационной и правовой сфер деятельности. Среди них проректор по научной работе Белорусского государственного технологического университета Олег Дормешкин, аппаратчик производства заквасок цеха по производству натуральной молочной продукции ОАО "Молочный Мир" Мария Заневская, тренер национальной команды по фристайлу Михаил Курлович, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва Иван Чечко, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1" генерального продюсерского центра Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Соломаха, министр юстиции Олег Слижевский.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, главный редактор Брестской областной газеты "Заря" Александр Логвинович, главный редактор информационного агентства "Могилевские ведомости" Светлана Шутова.

Почетные звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" и "Заслуженный строитель Республики Беларусь" присвоены декану факультета профессионального развития специалистов образования Академии последипломного образования Владимиру Янчуку и главному инженеру предприятия "Минскинжпроект" Владимиру Котову.

Заслуженными мастерами спорта Беларуси стали спортсмен-инструктор национальной команды по вольной борьбе Владислав Андреев, спортсмены-инструкторы национальной команды по восточным видам единоборств Дмитрий Варец и Андрей Хаменок.

Старший тренер национальной команды по современному пятиборью Игорь Воронько, тренер-преподаватель Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу Юрий Купрацевич и учитель физической культуры, главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова удостоены почетного звания "Заслуженный тренер Республики Беларусь".

Глава государства также подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента за профессиональное мастерство, подготовку спортсменов высокого класса и значительный личный вклад в обеспечение выдающихся спортивных результатов национальной команды по фристайлу объявлена главному тренеру сборной Николаю Козеко. За высокое профессиональное мастерство, достижение выдающихся спортивных результатов на международных соревнованиях Благодарность Президента объявлена спортсмену-инструктору национальной команды по инваспорту Оксане Петрушенко.

Кроме того, Благодарности Президента удостоены директор ООО "СЭНС-ТЕХНО", член Белорусского союза дизайнеров Владимир Трофименко за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности и значительный личный вклад в развитие национального промышленного дизайна и искусства, председатель Осиповичской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Юрий Корбан за многолетнюю плодотворную деятельность по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активное участие в работе по социальной защите воинов-интернационалистов.-0-