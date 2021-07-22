От ядерной безопасности до наращивания экспорта - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля собрал совещание с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая совещание, глава государства отметил, что нормотворческая деятельность - одна из функций Президента. "Президент, может быть, даже больше, чем законодательная ветвь власти, погружен в тот законотворческий процесс, который происходит в стране, - отметил Александр Лукашенко. - Это хорошая практика - собираться вместе с вами для того, чтобы рассмотреть наиболее важные и актуальные нормативные правовые акты".

"Сегодня нам предстоит обсудить проекты важнейших документов по совершенствованию системы государственного управления и регулирования хозяйственных отношений. Перед их подписанием или отклонением (как у нас получится при обсуждении) я хотел с вами посоветоваться. Поэтому пригласил ключевых представителей властной вертикали власти", - сказал глава государства

Президент подчеркнул, что при обсуждении проектов этих документов во главе должны стоять целесообразность, экономическая эффективность и обязательно - социальная справедливость. "Да, закон для всех един и законы надо исполнять. Но в законах все не пропишешь. И ни одно государство еще не смогло прописать в своих законах все то, чем живет это общество и функционирует это государство. Поэтому очень часто, принимая те или иные решения, мы опираемся на справедливость", - заявил Александр Лукашенко.

В пример глава государства привел подходы к приватизации: "Никто же не против приватизации, все хотят как лучше. Но главный здесь вопрос даже не на законах базируется, а на справедливости: справедливо ли будет общенародное предприятие, как мы их называем, которые создавались всем народом и даже прошлыми поколениями, сегодня взять и отдать одному человеку в руки? И с таким мы сталкиваемся постоянно".

Об обращении с радиоактивными отходами

Одна из инициатив связана с вопросами утилизации и хранения радиоактивных отходов. Александр Лукашенко отметил, что они образуются в процессе эксплуатации источников ионизирующего излучения, которые активно используются в науке, медицине, промышленности и оборонном комплексе. В скором времени в эксплуатацию будет введен второй энергоблок Белорусской АЭС, которая станет основным источником радиоактивных отходов.

Правительство предлагает создать специальный департамент по обращению с радиоактивными отходами и специализированную организацию, которая станет национальным оператором и будет собирать, перерабатывать, хранить и захоранивать такие отходы.

Президент обратил внимание, что ядерные отходы не только очень опасное, но и очень ценное сырье. "Это ценнейший продукт. И сегодня встает вопрос, что мы будем делать с этим ценнейшим, но очень опасным, ранее не известным нам товаром, продуктом. Это серьезный вопрос и величайшая ценность, - заявил глава государства. - Как показывает международная практика, обращение с такими отходами требует создания единой государственной системы. Фактически это новая отрасль экономики".

О внешнеэкономической деятельности и налоговом администрировании

Во внешнеэкономической деятельности Совмин предлагает ввести должности официальных представителей министерств промышленности, сельского хозяйства и продовольствия при посольстве в Китае, а также оптимизировать штатную численность обслуживающего персонала всех загранучреждений. "Задача, которая была поставлена перед правительством и МИД, - оптимизация. Усиление нашей деятельности на основных направлениях (будь то Россия, Китай, Индия - туда, куда мы стремимся сейчас и где нас, в общем-то, принимают и ждут) и оптимизация других посольств - там, где у нас не очень сегодня получается в силу определенных обстоятельств", - пояснил Александр Лукашенко.

Для полной цифровизации учета, контроля и уплаты налогов, совершенствования налогового администрирования предлагается увеличить численность сотрудников Министерства по налогам и сборам. "Я хотел бы услышать мотивацию. Вы знаете мое отношение к увеличению численности министерств и ведомств, - обратил внимание Президент. - Прошу пояснить, как дополнительные чиновники Министерства по налогам и сборам упростят отношения граждан с налоговыми органами, обеспечат дебюрократизацию этой сферы и упрощение налогового администрирования".

"Все предложения подразумевают дополнительные государственные расходы. В этой связи нужны железные гарантии, что они своевременны и что без этих расходов не обойтись, и что они будут эффективны и принесут больше доходов, чем расходов, - подчеркнул глава государства. - Мы должны быть уверены, что предлагаемые новации обеспечат решение важнейших вопросов - от ядерной безопасности до наращивания экспорта".

О создании и деятельности холдингов

Один из проектов указов, который обсуждался сегодня на совещании у главы государства, касается корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. В документ включены положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка создания и функционирования, а также касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства.

"Вы мое отношение знаете. Законодательство, во-первых, не должно часто меняться. И, во-вторых, если мы его дополняем или изменяем, то следует убедиться, что учтено все", - заявил по данному поводу Президент. Он обратил внимание, что вопросы, регулируемые проектом указа, затрагивают большое число организаций. В настоящее время в государственном реестре 95 холдингов, которые объединяют 643 предприятия, производящих почти четверть промышленной продукции страны.

"Поэтому хотелось бы услышать более глубокие оценки того, что это даст предприятиям. Не являются ли данные предложения "оторванными от земли", надо ли сейчас это делать и что это даст? Какая на самом деле польза от их реализации?" - уточнил глава государства.

О регулировании предпринимательской деятельности

В повестке дня мероприятия также и предложения правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере. "Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было, - потребовал белорусский лидер. - Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы".

Глава государства поставил задачу правительству еще раз все взвесить, вместе с парламентариями, профильными ведомствами и местными органами власти комплексно проработать все аспекты. "К этой теме надо подойти предельно ответственно, проанализировать все риски - для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования", - обратил внимание Александр Лукашенко.

О постдипломной подготовке врачей

Кроме того, на совещание вынесен вопрос перехода на новую форму постдипломной подготовки врачей-специалистов (речь о переходе от ординатуры к резидентуре). "Очень серьезная тема, - акцентировал внимание Александр Лукашенко. - Мы должны определиться, надо нам, совершенствуя нынешнюю систему, осуществлять ее ломку, хоть в минимальном смысле, или не надо? Обойдемся тем, что есть, или надо делать этот шаг? И главное - ко времени ли это?"

Президент подчеркнул, что этот вопрос требует дополнительной проработки и всеобъемлющего обсуждения.

"Очень важный вопрос, не потеряем ли мы лучшие достижения отечественной школы в погоне за чужими стандартами?" - обозначил приоритеты по этой тематике Александр Лукашенко. По его словам, это касается не только здравоохранения и образования, но и других сфер. Глава государства убежден, что не нужно гнаться за зарубежными веяниями и слепо их перенимать, а необходимо совершенствовать собственную систему, сохраняя все положительные наработки.-0-