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От качества следствия до злоупотреблений - Лукашенко озвучил проблемные вопросы в правоохранительной сфере

Президент 20.08.2019 | 14:15
Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

20 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений озвучил проблемные вопросы в этой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что накануне совещания поручил соответствующим органам власти и структурам, которые обязаны следить за соблюдением законности и докладывать объективную картину Президенту, основательно исследовать предмет разговора. "Я принял решение ознакомить не только вас, но и общество с тем, что вообще происходит в правоохранительной системе. По основным вопросам, не вдаваясь в конкретику, хотя есть куча конкретных примеров. Об отдельных вопросах процессуальной деятельности органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры. Хоть этот документ, направленный в мой адрес, носит секретный характер, я решил его рассекретить в той степени, в которой это можно сделать, не касаясь отдельной конкретики", - заявил белорусский лидер.

По его словам, несмотря на улучшение различных результатов работы правоохранительных органов, в том числе совершенствование их взаимодействия, по-прежнему не изжиты некоторые негативные проявления и проблемы в организации досудебного производства.

О качестве доследственных проверок и предварительного следствия

Глава государства заявил о низком качестве работы в обозначенной сфере. Практика прокурорского надзора свидетельствует, что основными характерными недостатками в работе органов внутренних дел является поверхностное исследование заявлений и сообщений о преступлениях, а также недостаточная осведомленность оперативных сотрудников о криминальных проявлениях на объектах оперативного обслуживания. В ряде случаев это приводит к тому, что виновные лица, пользуясь своей безнаказанностью, совершают более тяжкие преступления. Имеют место длительность оперативных разработок, нарушение порядка и условий проведения оперативно-разыскных мероприятий, включая вынесение немотивированных постановлений. "И что особо недопустимо - волокита в работе по установлению лиц, совершивших преступления", - подчеркнул Президент.

По мнению Генеральной прокуратуры, основной причиной недостаточно эффективной организации работы оперативных подразделений является ослабленный ведомственный контроль на уровне городских и районных отделов, управлений внутренних дел за законностью при разрешении заявлений и сообщений. "Руководителями данных органов указания по материалам о производстве проверочных мероприятий даются в редких случаях. По тем же причинам в недостаточной степени проводится работа по противодействию экономической преступности органами финансовых расследований КГК", - констатировал Александр Лукашенко.

При этом нередко результаты работы органов ДФР формируются путем достижения цифровых показателей по выявлению как можно больших сумм неуплаченных налогов и платежей, а не стремлением не допустить совершения правонарушений в экономической сфере, предотвратить факт незаконного получения дохода субъектами хозяйствования и физическими лицами, устранив причины и условия, способствующие их противоправной деятельности.

Существенные негативные тенденции фиксируются Генпрокуратурой также в работе следственных подразделений. В том числе отмечается непринятие следователями надлежащих мер к сбору доказательств и их оценке, что в ряде случаев влечет недопустимость таких доказательств.

Имеет место небрежное отношение следователей к оформлению процессуальных документов и уголовных дел, отсутствие в них всех необходимых сведений и реквизитов.

Сделан вывод также о некачественном проведение первоначальных неотложных следственных действий, неполноте работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

Как следствие, гособвинители в период 2017 года - первого полугодия 2019-го предъявили в суде новое обвинение или организовали сбор дополнительных доказательств по 400 делам в отношении 683 лиц.

"Кроме того, наличие грубых процессуальных нарушений в работе следователей влекло принятие в отношении обвиняемых решений реабилитирующего характера в силу необоснованного их обвинения", - рассказал Президент.

В 2018 году количество возвращенных прокурорами следователям уголовных дел для производства дополнительного предварительного расследования увеличилось почти на 12% и составило за 2018 год 631 дело. В 2017 году возвращено 557 дел. Указанная тенденция сохранилась и в первом полугодии 2019 года. Прокурорскими работниками возвращено 363 уголовных дела, что на 21% больше показателя первого полугодия 2018 года - тогда было 286. "Вот качество работы следователей", - заметил белорусский лидер.

По его словам, на факты выявленных нарушений законодательства, допущенных органами следствия, реагируют и судебные органы. Так, в 2018 году в адрес органов следствия направлено 660 частных определений. Аналогичное количество направлено в 2017 году. В первом полугодии 2019 года вынесено 372 частных определения. Фактически, при уменьшении общего числа рассмотренных судами дел удельный вес частных определений систематически растет.

Отмечается и увеличение сроков предварительного расследования, установлены факты несвоевременного принятия мер процессуального принуждения, розыска скрывшихся обвиняемых, а также случаев, когда в розыск объявлялись лица, чье местонахождение следователю было известно.

О злоупотреблениях

"Злоупотребления должностными лицами правоохранительных органов служебными полномочиями. Смотрите, как звучит: то, против чего должны правоохранители бороться, им вменяется в вину", - заметил глава государства. Александр Лукашенко рассказал, что по его поручению были выявлены наиболее распространенные процессуальные нарушения. В их числе оказание давления на участников уголовного процесса - подозреваемых, обвиняемых, сторону защиты, а также судей.

"К примеру, если ГУБОП или до следователя дошло какое-то уголовное дело, - склепали-сформировали, - не получается на каком-то этапе (адвокат занял определенную позицию, подозреваемый, свидетель или кто-то "не понимают" людей в погонах, начинается давление на них, вплоть до судей", - отметил Президент.

Он рассказал и о фактах фальсификации доказательств - внесении недостоверных сведений в процессуальные документы, заключения экспертиз. "Искусственное создание доказательств. Чтобы получить заранее нужный результат, идут на фальсификацию. Фиксируйте, Наталья Ивановна (Кочанова), по этим всем вопросам придется принимать жесточайшее решение!" - подчеркнул белорусский лидер.

Выступает глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова
Выступает глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова

Выявлены также факты вмешательства в ход разбирательства по уголовным делам и материалам проверок. "Как я уже говорил, склонение к даче нужных показаний либо к отказу от заявлений. Искусственное создание условий для противоправной деятельности с целью ее пресечения", - пояснил глава государства.

Указанные факты обусловлены как корыстными мотивами (подкуп с целью принятия конкретного решения, желание получить личную выгоду), так и стремлением должностных лиц обеспечить выполнение доведенных руководством показателей оперативно-служебной деятельности и статистической отчетности. "Дикость!" - возмутился Президент.

Всего за 2017 год - первое полугодие 2019 года судами страны осуждены 24 бывших сотрудника оперативных и следственных подразделений за совершение противоправных деяний при выявлении преступлений и расследовании уголовных дел. "То есть всего ничего. Но это только начало. Я вас предупреждаю. После сегодняшнего исторического совещания по всем этим вопросам давление будет усилено. И, как я сказал аграриям, кое у кого глаза на лоб полезут, если вы не измените подходы в этой части", - добавил белорусский лидер.

"При этом руководителями ведомств принимаются недостаточные меры по устранению причин и условий отмеченных нарушений и негативных тенденций", - обратил внимание Президент.

Широкий общественный резонанс, продолжил Александр Лукашенко, вызывают факты чрезмерного применения в отношении граждан силы и спецсредств. "Притом используют, особенно это милиции характерно, спецподразделения. В частности, спецподразделение "Алмаз". Позорят ребят только. Надо обратить внимание на эти спецслужбы. У нас их четыре-пять подразделений. Их надо взять под контроль", - поручил глава государства.

"Это не дело, что врываются - заставляют двухметровых ребят весом 150 кг. во всем обмундировании - с палками, боеприпасами и оружием - врываться в дома граждан и издеваться над ними. Смотрите, чтобы сами не попали под этот каток", - сказал глава государства.

О возбуждении уголовных дел и мерах пресечения

Нарекания в ряде случаев вызывает обоснованность возбуждения уголовных дел и практика избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Генеральная прокуратура отмечает повышение эффективности работы органов дознания и следствия на стадии возбуждения уголовного дела. Одним из показателей качества работы указывается на снижение количества отмененных прокурорами процессуальных решений этих органов. В тоже время анализ правоохранительной деятельности свидетельствует о продолжающейся тенденции увеличения числа возбужденных органами предварительного расследования уголовных дел. При этом прекращение таких уголовных дел по реабилитирующим основаниям, в частности за отсутствием деяний состава преступления, является одним из характерных показателей необоснованности их возбуждения", - отметил глава государства.

Он привел данные, что всего в стране в 2017 году было зарегистрировано более 87 тыс. преступлений. Возбуждено 91,5 тыс. уголовных дел. В 2018 году зарегистрировано 83,8 тыс. преступлений, а возбуждено 91,6 тыс. уголовных дел. За первое полугодие текущего года возбуждено 44,7 тыс. уголовных дел и зарегистрировано 48,2 тыс. преступлений.

Только подразделениями Следственного комитета прекращено по реабилитирующим основаниям в 2017 году около 4 тыс. уголовных дел. В 2018 году - 4,5 тыс. В первом полугодии 2019-го - уже 2 тыс.150.

"В последнее время наблюдается рост возбужденных уголовных дел по коррупционным преступлениям. При этом одним из характерных негативных проявлений является уголовное преследование лиц по формальным признакам преступного деяния, а в результате - отсутствие состава преступления, либо незначительность последствий его совершения. Не знаю, кому нужны эти дела, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Зачастую возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц приобретает широкую огласку в СМИ, а их последующее прекращение по реабилитирующим основаниям вызывает негативную реакцию населения и является поводом для критики правоохранительных органов и власти в целом".

"При этом стремление к улучшению показателей работы в виде роста статистических данных по количеству расследованных преступлений фактически нивелирует возможность использования превентивных мер, в том числе основываясь на требованиях Декрета №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций", - добавил глава государства.

По прежнему широко распространена практика избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В 2017 году из 17 тыс. 106 задержанных лиц под стражу было заключено больше 10 тыс. человек. В 2018 году из 16,8 тыс. задержанных в отношении 9,5 тыс. лиц была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь в первом полугодии 2019 года из 8,5 тыс. задержанных под стражу заключено 4,5 тыс. человек. Как правило, данная мера применяется в связи с тем, что обвиняемый может скрыться от органов уголовного преследования, а также в отношении иностранных лиц, лиц без определенного места жительства и ранее судимых.

Нередко Генеральной прокуратурой по ходатайствам следственных подразделений продлевались сроки содержания под стражей свыше 12 месяцев. Только в первой половине 2019 года - это более 58 человек. "При этом необходимость продления этих сроков Генеральной прокуратурой обосновывается большим объемом следственных действий. В то же время имеют место факты ненадлежащей организации проводимых в рамках расследования мероприятий, - рассказал Александр Лукашенко. - Приводимые данные о количестве лиц, заключенных под стражу, в отношении которых впоследствии прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям, указывает на недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов за обоснованностью применения меры пресечения в виде заключения под стражу".

"Народным языком говоря, посадили человека, в следственном изоляторе бедолага там томится. Проходит время, доказательств нет. Человека выпустили. Так, в 2017 году в отношении 31 лица, содержавшегося под стражей, уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям. Тридцати одному человеку (это то, что мы учли) сломали как минимум судьбу. В 2018 году освобождено из под стражи 27 таких лиц, - озвучил данные глава государства. - При этом особую озабоченность вызывает продолжительность применения данной меры. В частности в отношении лиц, по которым в последствии было прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям. Срок заключения под стражу в ряде случаев превышал полгода. Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?".

Четвертое - недостаточность действенного прокурорского надзора - в ряде случаев невысоким является качество работы прокурорских работников. Уголовные дела зачастую направляются в суд без необходимых анализа и проверки.

Есть пожелания и в адрес судей. "У нас сложилась такая практика: судье, чтобы принять какое-то решение, надо куча доказательств и объемов каких-то фактов преступлений. Практика негодная! Достаточно одного-полутора преступлений, чтобы негодяя наказать", - считает Александр Лукашенко.

В-пятых, Президент подчеркнул недопустимость сохранения палочно-галочных подходов к оценке деятельности органов внутренних дел и следственных подразделений. "Каленым железом следует это выжечь. Словами не поможем. Надо это сделать на основании законодательных актов, ибо они по-прежнему будут ставить палочки-галочки и хвастаться, какие они великие, сколько расследовали уголовных дел", - сказал глава государства.

По его словам, основной причиной, способствующей принятию должностными лицами правоохранительных органов неправомерных решений в уголовном процессе, является неэффективность системы оценки оперативно-служебной деятельности, выражающаяся в путях, которыми критерии оценки достигаются исполнителями, и, соответственно, неэффективном контроле за этими процессами внутри ведомств.

"Тенденция работы правоохранительных органов на статистику способствует концентрации сотрудников не на обеспечении законности, защите прав и интересов граждан, реагировании на нарушение законов, а на искусственной демонстрации своей работы путем достижения плановых показателей и статистики, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы, конечно же, будем обращать внимание на статистику, но надо разбираться, что лежит в ее основе - искусственные показатели или это действительно показатели реальной работы в правоохранительной системе".

Отдельное внимание Александр Лукашенко обратил на наличие достаточной доказательной базы при расследовании коррупционных преступлений. На проблемы в этом направлении указывает и Верховный суд. Как показывает практика, порой обвинения строятся на чьих-то сбивчивых воспоминаниях о давних событиях, при этом конкретный факт получения взятки отсутствует. Такие подходы к доказыванию вины потенциального взяткополучателя существенно повышают риск его оговора, в том числе конкурентами, заметил Президент.

"Взятка - это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали ее. Все - никуда не денешься, не отвертишься, - подчеркнул глава государства. - А что такое, когда человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятки? И начинается (это особенно милиции характерно): кто-то где-то сказал - человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек - оговорил его, дал против него показания и пошли".

При этом Президент предупредил, что ослаблять борьбу против взяточничества нельзя и никакого смягчения наказания для коррупционеров быть не должно. "Но ни в коем случае мы не должны наказать человека, который не виновен. Лучше не расследуйте эти уголовные дела, если вы не видите железобетонных доказательств", - сказал он.

Подводя итоги совещания, Александр Лукашенко ориентировал правоохранительные органы на более качественную работу в сфере защиты законных прав граждан. "Вы не только должны быть чистилищем, но и уметь вовремя проинформировать Президента с целью защиты людей", - сказал глава государства.

"Исходя из того, что я только обозначил, вы со мной согласитесь, что сегодня не рядовое совещание у Президента, и по всем фактам мы должны принять соответствующие решения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к руководству Администрации Президента, он сказал: "Кадры надо не только назначать, но и оберегать их. А жуликов и проходимцев надо каленым железом выжигать из наших рядов".

"Справедливое должно быть отношение к людям! Ведь сами можем оказаться на месте тех людей, которых вы порой прессуете, и незаконно. Выводы сказанного мною: правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково. И в основу надо положить не только закон (в нем не пропишешь все, что происходит в жизни) - положите в основу справедливость. Не давите людей излишне. Но, с другой стороны, не прощайте ничего подонкам, негодяям и бандитам. Ибо о стабильности потом в нашем обществе разговора быть не может", - резюмировал Президент.-0-

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Лукашенко, совещание
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