От компьютерных игр до электробусов - что Беларусь готова производить совместно с Египтом

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами - это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что развитая промышленность - одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. "Здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать", - подчеркнул Президент.

В соответствии с достигнутыми между странами договоренностями, в Каире ранее был дан старт совместному проекту по производству автомобильной техники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. "Это хорошее начало. Важно на этой стадии становления этого предприятия поддержать производство заказами египетского государства. Необходимо дать ему возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Со своей стороны мы также окажем этой компании поддержку, о чем мы с вами только что условились".

Увеличивает производство тракторов "Беларус" многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков и сельскохозяйственного оборудования. "Мы ознакомили специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом, передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производства детского питания, ржаного хлеба, выращивания овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов, а для этого нужна подходящая техника. "Мы уже изготовили пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии", - предложил глава государства.

Белорусская сторона также готова вместе с египетскими предприятиями производить пассажирскую технику, включая электробусы и трамваи, дизельные двигатели, лифтовое оборудование, зернохранилища, автомобили специального назначения.

"Предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве двух стран", - сказал Президент. Кроме того, Беларусь предложила Египту проекты в области электронного правительства, цифровой трансформации, кибербезопасности, компьютерных игр.-0-