От молочных комплексов до IT-проектов - какие перспективы видит Беларусь в сотрудничестве с Узбекистаном

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главным вопросом остается укрепление торгово-экономических связей. За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Узбекистан за два года смогли полностью обновить свои отношения - Лукашенко "Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения. Вообще было нечего переворачивать, надо было заново их создавать", - сказал Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства отметил, что в последние годы товарооборот между странами заметно растет, но все еще не соответствует имеющемуся потенциалу. "Мы можем существенно увеличить объем торговли. Более того, мы считаем товарооборот под $200 млн, а на самом деле он, если учесть посредников, аж полмиллиарда - разница в два с лишним раза. Надо навести порядок, - подчеркнул он. - Это касается не только белорусского экспорта, но и импортных поставок из вашей страны. Спрос на узбекские хлопковое волокно, пряжу, фрукты и другие товары в нашей стране очень высок".

В прошлом году во время визита Президента Беларуси в Узбекистан стороны договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и строительных организаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. В настоящее время удалось создать только одно совместное предприятие в Ташкентской области, его соучредителем выступило ОАО "Здравушка-милк".

"Надо эти три проекта закончить и построить молочные перерабатывающие предприятия, чтобы мы могли торговать не только в Узбекистане, но и у соседей, в частности в Афганистане, - сказал Александр Лукашенко. - Наверное, у нас имеются небольшие проблемы с финансированием этих проектов. Здесь и мы должны посмотреть на эти объекты, и, я думаю, Шавкат Миромонович, вы после этого визита также обсудите эти вопросы. Мы уже подготовили план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и поставим свой скот, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат".

Президент с удовлетворением отметил интенсивное сотрудничество в области фармацевтики. Стороны реализуют три совместных проекта на территории Узбекистана: производство комплектов диализаторов и диализных магистралей для больных, страдающих почечной недостаточностью, выпуск антибиотиков, а также антисептических и дезинфицирующих средств. Прорабатывается вопрос создания единой производственной площадки холдинга "Белфармпром" в Узбекистане.

Александр Лукашенко

Еще одной перспективной сферой взаимодействия, по мнению белорусской стороны, является легкая промышленность. Беларусь традиционно закупает в Узбекистане значительные объемы хлопчатобумажной пряжи, трикотажного полотна, одежды. "Однако и белорусские предприятия могут экспортировать искусственные ткани, трикотаж, корсетные, чулочно-носочные изделия. Наши фабрики поставляют ткани и текстильную галантерею для силовых структур государств СНГ. Мы заинтересованы наладить более тесное взаимодействие с Узбекистаном", - заявил Президент. В пример он привел работу по организации на узбекистанской территории выпуска обуви и меха из овчины холдингом "Марко".

Шавкат Мирзиёев

Перспективным направлением сотрудничества Александр Лукашенко также назвал IT-сектор. Он отметил, что в Беларуси успешно создаются информационные системы в сферах государственного управления, транспорта, финансово-кредитной деятельности, отечественные компании доказали свою конкурентоспособность на мировом рынке. "Мы предлагаем реализовать в Узбекистане проекты по внедрению автоматизированной системы учета природного газа с использованием белорусского программного обеспечения и счетчиков газа, по модернизации и автоматизации газораспределительной и газотранспортной сетей. Если будет поддержка этим проектам, мы готовы начать их практическую проработку", - подчеркнул глава государства.-0-

Лукашенко: Беларусь и Узбекистан стремятся к разностороннему развитию диалога "Уверен, сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, наполнит их новым практическим содержанием", - заявил глава государства.

Лукашенко предложил создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники "Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту двусторонних отношений Главы государств констатировали, что обе страны развивают многоплановое взаимодействие на основе долгосрочного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Беларусь и Узбекистан укрепят партнерство в борьбе с терроризмом и контрабандой наркотиков "Мы обсудили актуальные вопросы регионального и глобального характера. Наметили перспективы совместной работы в рамках Содружества Независимых Государств", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество - Мирзиёев Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что это первый в истории двусторонних отношений визит Президента Узбекистана в Беларусь, и подготовка к нему была тщательной со стороны обеих стран.

Узбекистан искренне радуется успешным реформам и динамичному развитию Беларуси - Мирзиёев Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил особую признательность Александру Лукашенко за его личные усилия в развитии дружбы и сотрудничества между странами.