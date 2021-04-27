От поставок до создания производств - Лукашенко подтверждает заинтересованность в проектах с ЮАР

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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу с национальным праздником - Днем Свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что дружественные связи между Минском и Преторией, а также высокий уровень политических контактов придают уверенность в больших перспективах в различных отраслях.
"В сегодняшних условиях особенно важно выполнить предыдущие договоренности, использовать все возможности для расширения сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в реализации взаимовыгодных проектов в энергетической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, поставках машин и оборудования, создании в ЮАР сборочных производств белорусской техники.-0-