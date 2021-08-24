От Президента до нянечки в детском саду - Лукашенко назвал ответственных за воспитание детей

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на Республиканском педагогическом совете высказался о спорах на тему распределения ответственности в воспитании детей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду - мы все: общество, школа, родители - отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.
"Если вы уж приобрели это имя - учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, - обратил внимание Президент. - А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей".
В Беларуси начинают развивать проект "Родительские университеты". Это известная форма работы с родителями. "Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе - это же и ответственность родителей", - подчеркнул глава государства.
Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.
"Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка", - заметил белорусский лидер.
"Что касается зоны нашей ответственности, министр доложил о принятых мерах по наведению дисциплины и порядка в школах. Это правильно и напрямую связано с вопросами безопасности детей. Призываю в первую очередь родителей отнестись к требованиям школы с должным пониманием", - сказал Александр Лукашенко.-0-
"Я скажу так: от Президента страны до нянечки в детском саду - мы все: общество, школа, родители - отвечаем за нравственное и духовное развитие детей. Других вариантов нет и быть не может", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что, когда человек выбирает профессию учителя, он, как говорил известный советский педагог Василий Сухомлинский, должен отдать детям свое сердце.
"Если вы уж приобрели это имя - учитель, отдавайте свое сердце. Настоящий учитель никогда не будет разделять ответственность за ребенка между школой и семьей. Он и родителей вовлечет в процесс, сделает их союзниками на период всего обучения, - обратил внимание Президент. - А то, что происходит сегодня, никуда не годится. Некоторые родители вдруг решили, что могут смотреть на учебный процесс и на воспитание ребенка со стороны. Не обижайтесь, но среди учителей есть такие, кто сводит урок к механической отработке темы, перекладывая все остальное на родителей".
В Беларуси начинают развивать проект "Родительские университеты". Это известная форма работы с родителями. "Ну а кто им поможет в вопросах воспитания ребенка, если не учителя с профессиональными знаниями педагогики, психологии, дидактики? Такую практику надо распространить на всю систему. И родители, которые привыкли стоять у порога учительской и выяснять отношения с учителями, пусть идут на тематические собрания и начинают работать со школой в тандеме. Учеба ребенка, его адаптация, социализация в школе - это же и ответственность родителей", - подчеркнул глава государства.
Очень многое зависит от семьи, ведь отношение к учебе и учителю формируется там, отметил Александр Лукашенко. Президент считает, что ребенку всегда будет комфортно и в детском саду, и в стенах школы, если родители изначально настроены к воспитателям и педагогам позитивно.
"Но, прежде чем требовать что-то от учителя, родители пусть сначала ответят на вопрос, что они сделали для школы, в которой ребенок порой проводит больше времени, чем дома. Читай: что они сделали для своего ребенка", - заметил белорусский лидер.
"Что касается зоны нашей ответственности, министр доложил о принятых мерах по наведению дисциплины и порядка в школах. Это правильно и напрямую связано с вопросами безопасности детей. Призываю в первую очередь родителей отнестись к требованиям школы с должным пониманием", - сказал Александр Лукашенко.-0-