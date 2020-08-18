От разрыва с Россией до вхождения в ЕС и НАТО - Лукашенко отмечает полную несостоятельность оппозиционной программы

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшем совещании с членами Совета безопасности раскритиковал программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные - до 2030 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поручил в правительстве и Администрации Президента на каждый пункт подготовить информацию о последствиях для страны, если это будет реализовано. "Правительство подготовит все материалы, и мы потом народу доложим последствия каждого шага", - сказал он.

Александр Лукашенко также лично высказался в отношении пунктов программы.

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет - у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос", - сказал глава государства.

Также оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией. "То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями", - отметил Президент.

"Третье - запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказался также в отношении пункта об освобождении СМИ от контроля со стороны государства. "То есть сегодня контроль государства - это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете", - сказал Президент.

Кроме того, оппозиция предлагает обеспечить трансляцию в Беларуси телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины. "Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев", - отметил Александр Лукашенко.

В военной сфере предлагают выйти из ОДКБ, закрытие на территории Беларуси российских военных баз - узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. При этом на совещании было отмечено, что соответствующие объекты даже не имеют статуса баз. "Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там - 90% - работают наши люди, получают соответствующую заработную плату, - сказал глава государства. - Выход из ОДКБ… Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года".

"Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите", - заметил глава государства.

"Далее: развитие, притом широкое, пограничной инфраструктуры на западе с Евросоюзом. При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия не трудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент высказался и насчет введения так называемого ползучего запрета в Беларуси русского языка. "В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - подчеркнул глава государства.

Что касается языковой темы, то оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, а в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов. "Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные, - отметил Президент. - Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!"

Александр Лукашенко обратил внимание, что в ряде стран, в том числе европейских, есть по нескольку государственных языков. "Австрия вообще использует немецкий язык. И ничего, живут нормально", - заметил он.

Еще один пункт оппозиционной программы - восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата. "Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную, и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Наконец, речь в оппозиционной программе идет о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. На этот счет глава государства заметил, что в Украине "демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад", но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. "Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - уверен белорусский лидер.

Он обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья: "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Беларусь есть. Нас уже туда включили".

"Еще раз подчеркиваю: в ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий. Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся", - резюмировал Президент.-0-