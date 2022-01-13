От системы закупок до финансовой грамотности. Лукашенко собрал на совещание руководство Совмина

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал первое в новом году совещание с руководством Совета Министров, на которое традиционно вынесен ряд актуальных вопросов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди них проекты решений по вопросам совершенствования системы закупок, управления имуществом совместного домовладения, повышения уровня финансовой грамотности нашего населения. Также в повестке дня еще одна тема, которую я поручил обсудить на этом совещании, - создание нового государственного органа - Министерства цифрового развития и связи", - обозначил круг тем Президент.

Он отметил, что необходимо всесторонне разобраться, позволят ли предлагаемые в соответствующих документах подходы решить имеющиеся проблемы и каких последствий можно ожидать.

О системе закупок

"Первый вопрос касается важнейшей темы - системы закупок. Она всегда была объектом моего пристального внимания, поскольку является одним из значимых инструментов экономической политики. Мной не раз давались поручения о его использовании для повышения конкурентоспособности экономики, эффективного расходования денежных средств и недопущения разного рода серых схем", - сказал Президент.

Он отметил, что правительством подготовлен проект указа, который позволит исключить, как полагает правительство, недобросовестное посредничество и усовершенствовать систему закупок за счет бюджетных и собственных средств организаций.

"Однако при любых новациях должна быть обеспечена бесперебойность процессов в хозяйственной деятельности предприятий с одновременной экономией денежных средств", - подчеркнул белорусский лидер.

О создании Министерства цифрового развития и связи

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган - Министерство цифрового развития и связи.

"С одной стороны, благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение. Поэтому сегодня внимательно рассмотрим данный вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.

"Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий", - заявил белорусский лидер.

Он попросил доложить, как реализация предлагаемого указа будет способствовать качественным изменениям в жизни граждан и развитию страны, насколько это все востребовано.

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