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От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС

Президент 06.12.2018 | 13:57

6 декабря, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС идет непозволительно медленно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая на саммите, глава государства отметил, что существует несколько важных вопросов, которые до сих пор остаются нерешенными в ЕАЭС. Александр Лукашенко остановился на каждом из них и представил позицию белорусской стороны по их разрешению.

"Я вынужден об этом говорить, но буду говорить не с точки зрения стенания и рыдания, а с точки зрения того, что мы договорились, но не сделали. И с точки зрения того, что наш союз (к счастью, я был у истоков его создания) образовывался на определенных свободах передвижения рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И самое главное, о чем мы договаривались, создавая нашу единую экономику, что все субъекты хозяйствования и наши люди будут иметь равные условия. Если таких равных условий нет, то нет и союза", - отметил белорусский лидер.

Устранение барьеров и изъятий на рынке ЕАЭС

Президент констатировал, что в начале 2018 года Россия в качестве председателя в органах ЕАЭС продолжила работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. "Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза, которая еще несколько лет назад была обозначена белорусской стороной. Однако данный вопрос решается непозволительно медленно. Более того, на смену устраняемым барьерам возводятся новые. И это стало практикой", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко считает, что это совершенно недопустимая ситуация, нарушающая достигнутые договоренности. "Как показала практика, важно не только устранять преграды, но и параллельно создавать условия, исключающие возможность их повторного возникновения. В этой связи предлагаю предоставить нашей Евразийской экономической комиссии полномочия принимать решения в случае повторного введения каким-либо государством-участником ограничений или же продления уже действующих", - сказал он.

По мнению белорусской стороны, это не затронет национальные интересы государств, при этом позволит исключить протекционизм, который наносит серьезный ущерб интеграционным процессам. "Все сидящие за этим столом на мировой протекционизм в торговле отреагировали, обозвав его грубо - экономические войны. Так зачем у себя создаем их? - спросил Президент. - Следует также повысить ответственность представителей исполнительной власти наших стран за принятие решений, идущих вразрез с принципами, закрепленными в нашем договоре о союзе".

Формирование общих рынков

Беларусь выступает за обеспечение всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами ЕАЭС союзных норм и взятых на себя обязательств. Александр Лукашенко напомнил, что стороны договорились к 2025 году создать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов.

"Мы обязаны выполнить все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной и справедливой топливно-сырьевой политики, - заявил глава государства. - В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы концептуально и конкретно подписались".

Президент высказал солидарность с мнением российской стороны о важности развития новых сфер сотрудничества, в том числе атомной энергетики и возобновляемых энергоисточников. Однако, заметил он, отсутствие согласия по принципам формирования основного нефтегазового рынка не позволяет ЕАЭС прогрессировать более быстрыми темпами, считает белорусский лидер. Решение этого ключевого вопроса позволит странам приступить к освоению и других направлений.

Цифровизация экономики в странах ЕАЭС

Эта тема предметно обсуждалась главами государств на встрече в узком формате. Перед странами стоят амбициозные задачи по переходу на современные технологии и модели производства. "От того, насколько слаженно мы сможем объединять потенциал наших государств через цифровые решения, будет зависеть эффективность интеграции и в целом будущее союза, - сказал Александр Лукашенко. - Беларусь готова к полноценному участию в реализации проектных инициатив цифровой повестки ЕАЭС".

В первую очередь речь идет о цифровой торговле и кооперации, электронной логистике, формировании цифровых транспортных коридоров, развитии точных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

"Мы в Беларуси занимаемся цифровизацией очень давно. Исходя из нашего опыта, должен сказать: сейчас модно говорить о цифровизации, развитии IT-технологий. Это очень важное направление, это значительно активизирует производство, сокращает себестоимость. Но это, наверное, 20-25% сегодняшнего дня. И, наверное, долго так будет. А 70-75% - это та традиционная экономика, которая нас сегодня кормит. Поэтому не надо забывать и об этом", - добавил глава государства.

Развитие космических и геоинформационных услуг

В повестку дня нынешнего саммита ЕАЭС также был внесен вопрос о развитии кооперации в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

"Реализация этой инициативы с учетом ее высокого мультипликативного эффекта на развитие смежных отраслей и секторов придаст мощный импульс нашему инновационному и промышленному сотрудничеству", - убежден Президент.

Говоря о перспективах дальнейшего развития ЕАЭС, Александр Лукашенко отметил, что евразийское строительство должно охватывать все новые сферы сотрудничества.

"В этой связи особенно важно, чтобы через год, а это будет пять лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, мы смогли увидеть конкретные и осязаемые результаты нашей работы. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС - это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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ЕАЭС, Лукашенко, саммиты
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