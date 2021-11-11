От уборочной кампании до ситуации на границе и санкций. Лукашенко поставил задачи по наиболее актуальным вопросам

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров поставил задачи по наиболее актуальным и острым темам повестки дня.

Глава государства, в частности, поставил задачи перед аграрным сектором, высказался об острой ситуации на границе с мигрантами, дал поручения по реагированию на санкции Запада в отношении Беларуси, высказался на тему лечения в Беларуси пациентов от коронавируса. На совещание был вынесен и ряд иных вопросов, в том числе по реформированию предпринимательской деятельности.

В первую очередь глава государства коснулся темы уборочной, завершения осенних полевых работ и заблаговременной подготовки к весне. Главное требование главы государства заключается в том, чтобы все делалось качественно и оперативно, в оптимальные сроки. Цены на продовольствие в целом очень приличные, заметил Александр Лукашенко, и это позволит поправить и укрепить финансовое положение хозяйств. Особые акценты на подготовку и ремонт техники к весне, а стратегическая задача на ближайшую перспективу - мелиорация.

Александр Лукашенко не мог обойти стороной и ситуацию на границе с мигрантами. Он поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно о беременных и детях. В том числе глава государства поручил подвезти им сухих дров.

Задача Министерству иностранных дел - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы.

Одновременно глава государства дал четкие поручения в сфере обеспечения пограничной безопасности. "Министерству обороны, КГБ, погранвойскам - обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", - заявил белорусский лидер.

Кроме того, заметил глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт.

Еще одна тема, обозначенная на совещании - санкции. "Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - поручил глава государства.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко также высказался на тему пандемии и эпидситуации в Беларуси. Несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя, подчеркнул он.

Президент обратил внимание на необходимость постепенного возвращения к обычной работе тех клиник, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.

На совещании у главы государства было рассмотрено и несколько тем, затрагивающих различные сферы деятельности. "Они вынесены на отдельное обсуждение, потому что при принятии решений по ним возникли некоторые вопросы", - пояснил Александр Лукашенко.

Одной из таких тем стало реформирование предпринимательской деятельности. Президент напомнил, что им была поставлена задача повысить степень участия субъектов малого предпринимательства в финансировании государственных расходов. Правительство выработало определенные подходы и на утверждение главы государства внесен проект указа "О деятельности субъектов малого предпринимательства".

Также на совещание были вынесены вопросы об оказании государственной поддержки предприятию "Амкодор" и о строительстве нового учебного корпуса БГУ.-0-