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25 февраля 2020, 12:08

От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД

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25 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в структуре Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.

На должности в этих ведомствах назначены новые первые заместители. Сергей Теребов, прежде начальник управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя КГБ. В свою очередь управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции назначен Геннадий Казакевич. До настоящего времени он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

Александр Лукашенко не ограничился формальной процедурой назначения, а подробно расспросил руководителей Госсекретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции, предыдущем опыте. Главное, чего всегда требует глава государства, - это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.

"Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент", - отрапортовал государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.

"Что написал Вакульчик (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Прим. БЕЛТА), то и есть?" - задал вопрос глава государства.

"Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами", - заверил руководитель госсекретариата.

Тогда Александр Лукашенко переключил свое внимание на председателя КГБ: "Валерий Павлович (Вакульчик), вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ".

Но и он убеждал Президента, что предлагаемые люди как раз те, кто лучше всего подходит на эти должности: "В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач".

Аналогичный вопрос насчет первого заместителя Президент адресовал министру внутренних дел Юрию Караеву: "Вы, Юрий, как считаете? Вы же, по-моему, там предлагали своих, из войск (внутренние войска МВД. - Прим. БЕЛТА)".

"Нет, на эту должность я предлагал только Геннадия Аркадьевича. Предлагал из войск на Департамент охраны. Геннадий Казакевич служил на различных должностях. Ваше требование, чтобы был от земли человек, соблюдены. Это юридически наиболее грамотный офицер, кроме того, преподает в Академии МВД", - сказал министр.

Юрий Караев не преминул отметить и успехи в борьбе с распространением наркотиков, которой Геннадий Казакевич непосредственно занимался на предыдущем посту. "Главное, что мы сделали, - сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Достижения мы перечисляли, но еще многое предстоит сделать", - сказал он.

Александр Лукашенко подробно расспросил и самого Геннадия Казакевича насчет тенденций и статистики в работе криминальной милиции в целом, насколько большой объем в ее работе занимает направление наркоконтроля и противодействия торговле людьми.

"Если говорить о структуре преступности, то, безусловно, количество преступлений по линии уголовного розыска больше. Однако если мы говорим об изощренности преступников, о преступлениях в интернете, то подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми является самой продвинутой службой криминальной милиции МВД с точки зрения IT-технологий", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

В числе наиболее важных направлений работы он также назвал борьбу с коррупцией, противодействие экстремизму. Вместе с тем 70% преступлений по линии уголовного розыска составляют преступления против собственности и имущества граждан.

"На 30% остаются коррупция, террор, наркотики и торговля людьми… - сделал вывод Александр Лукашенко, получив на это утвердительный ответ. - Я вас к этому и подводил, чтобы задать вопрос. Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам его. Потому что в последнее время вы в основном занимались борьбой с наркотиками и торговлей людьми. Хотя это очень важные, относительно новые направления, а вот эта уголовщина… Заземлены ли вы, как сказал Юрий Караев, по этой тематике?"

Геннадий Казакевич рассказал, что ранее проходил службу в должности начальника следственного управления города, работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Оперативно-разыскная деятельность в целом одинакова для всех подразделений криминальной милиции, хоть и есть своя специфика. "Буду вникать в нее, организовывать работу", - заверил он.

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Фото Николая Петрова

Защитить граждан и не допустить влияния извне - Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ
Александр Лукашенко затронул организацию кадровой работы в комитете. Президент подчеркнул, что должна обеспечиваться преемственность, а уровень подготовки сотрудников - постоянно совершенствоваться.

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