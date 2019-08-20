"Откровенный и жесткий разговор" - Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Лукашенко с силовиками

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требовательность к качеству работы правоохранительного блока в Беларуси будет только возрастать. При этом к нарушениям закона, включая бандитизм и коррупцию, отношение со стороны государства будет прежнее и даже жестче. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт по итогам совещания у главы государства Александра Лукашенко по теме работы правоохранителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Совещание продолжалось около трех с половиной часов, и это был непростой, откровенный, а зачастую и жесткий разговор, отметила Наталья Эйсмонт. "Те, кто поспешил увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента. Требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам", - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Она обратила внимание, что к бандитизму, коррупции и иным нарушениям закона отношение со стороны государства будет прежнее и даже еще жестче. "То есть послаблений не будет, кто бы что ни увидел. Тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме. Это однозначно", - сказала Наталья Эйсмонт.

В то же время глава государства потребовал, чтобы при расследовании уголовных дел не страдали невиновные люди. "Справедливость здесь действительно ключевое слово. На это Президент обращал внимание не раз. В этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. А это и есть та самая справедливость", - отметила Наталья Эйсмонт.

Во время совещания Александр Лукашенко публично и подробно обозначил недостатки в работе силовиков. "Я это хочу подчеркнуть особо: Президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители, - обратила внимание пресс-секретарь. - Президент не остановился на каких-то конкретных фактах, ничего не конкретизировал, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и недостаткам".

По словам Натальи Эйсмонт, во время закрытой части совещания у каждого участника была возможность высказаться и представить свою позицию. Свою оценку ситуации, например, дали глава Администрации Президента, госсекретарь Совета безопасности. Председатель Верховного суда подробно остановился на работе Следственного комитета, обозначив недостатки и высказав ряд предложений. "Отдельно Президент обращался к губернаторам, так как это его первые представители в регионах. И здесь жесткое требование главы государства, что они должны видеть ситуацию. Они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них Президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народы. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания", - рассказала пресс-секретарь.

Говоря об итогах совещания, Наталья Эйсмонт отметила, что для правоохранительной системы Беларуси сегодня был действительно исторический момент, серьезный поворот в работе. И это, подчеркнула она, ни в коем случае не громкие слова. "Вы прекрасно знаете отношение нашего Президента к коррупции, к экономическим преступлениям, да и вообще к нарушениям закона в любой форме. Поэтому с сегодняшнего дня спрос будет возрастать, как будет возрастать и давление. К бандитам будут относиться исключительно как к бандитам, а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня, будут выжигать каленым железом", - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

Закрывая совещание, Александр Лукашенко отметил, что в целом в стране выстроена неплохая система работы правоохранительных органов, однако от руководителей он требует не закрывать глаза на имеющиеся негативные проявления, а ликвидировать все узкие места и, самое главное, за каждым фактом видеть судьбу человека.-0-