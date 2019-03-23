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Отрасль бытового обслуживания и ЖКХ обеспечивает решение приоритетных социальных задач - Лукашенко

Президент 23.03.2019 | 09:00
Фото из архива
Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в связи с профессиональным праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Отрасль, в которой вы трудитесь, является важнейшим сектором экономики, обеспечивающим решение приоритетных социальных задач, направленных на повышение качества жизни населения", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что благодаря профессионализму работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, их ответственному отношению к своему делу белорусские города и села преображаются, становятся уютными и комфортными для быта, работы и отдыха миллионов жителей нашей страны.

"Убежден, что достойный уровень обслуживания курируемых вами объектов, своевременное и качественное оказание услуг‚ искреннее стремление сделать каждый уголок Беларуси красивым и функциональным всегда будут оправдывать самые высокие ожидания", - подчеркнул глава государства.-0-

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Теги
Лукашенко, поздравления
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