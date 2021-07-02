"Отряды самообороны Беларуси" пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке – Президент

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", в нем числились 2,5 тыс. подписчиков. "Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. "Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними, - пообещал глава государства. - Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось".

Эти "отряды самообороны", рассказал Президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке. Недавно в СМИ обсуждалось некое происшествие в этом районе, однако, что именно случилось, понятно так и не стало. Александр Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете, - добавил белорусский лидер. - Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы".

Как сообщалось, 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - сказал Президент.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил глава государства.