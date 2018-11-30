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"Отступать некуда" - Лукашенко ориентирует руководителей в льняной отрасли на результат

Президент 30.11.2018 | 14:56
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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30 ноября, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко расставил акценты в отношении дальнейшего развития в стране льноводческой отрасли, а также последующей переработки и реализации продукции изо льна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Черта подведена, и спасает вас (руководителей разного уровня. - Прим. БЕЛТА) только то, что, во-первых, есть динамика чуть-чуть положительная, прежде всего благодаря Оршанскому льнокомбинату: он начал более качественно, эффективнее работать и кредиты гасит, - отметил глава государства. - Ну и год был не лучший (по погодным условиям. - Прим. БЕЛТА). Это вас спасает. Все. Отступать некуда. Если только в будущем году не решатся эти проблемы, мы начнем с этих "Витебскобллен", "Горкилен"...".

Подводя итоги совещания в Орше по развитию льноводства и переработки льна, глава государства подчеркнул важность того, что соответствующие вопросы еще раз были обсуждены на этом уровне. "Сегодняшнее совещание важно даже не деталями, в которые мы углубились. Хорошо, хоть губернаторы услышат - им же это реализовывать. Они услышали остроту этого вопроса. Но главное - ответственность, поэтому сам по себе важен факт того, что мы собрались и еще раз, жестко поговорив, определились", - уверен Президент.

На совещании были подробно обсуждены различные проблемные вопросы в льняной отрасли как на этапе возделывания льна, так и последующей переработки, производства готовой продукции.

Вице-премьер Михаил Русый признал, что высказанная критика по поводу отсутствия достаточного количества отечественного сырья и претензии к его качеству справедливы. Вместе с тем разработан долгосрочный механизм выделения земельных площадей для возделывания льна-долгунца, приняты необходимые кадровые решения, определены сырьевые зоны для выращивания льна и комплекс машин. Свое слово сказала и наука - получены новые районированные высокоэффективные сорта. Практика отдельных хозяйств и льнозаводов показывает, что только четкое следование технологическим процессам на всех этапах позволяет гарантированно рассчитывать на высокий результат в целом по стране, даже несмотря на погодные условия.

Подробно на совещании рассматривался вопрос научного обеспечения в льноводстве. Все решения на этот счет уже приняты, и во многом дело за конкретными руководителями и исполнителями на местах. То же самое касается работы льносемстанций в областях. "Если Шерстневу (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА) надо одна льносемстанция и один центр по подготовке семян, сделайте один и не распыляйтесь. Если в Могилевской области нужно пять - сделайте пять, а не 25. Все должно быть сконцентрировано", - требует белорусский лидер.

Было доложено о создании отечественных машин для переработки льна. На повестке дня в том числе кооперация с известным бельгийским производителем подобной техники. Однако технические ресурсы не всегда используются эффективно и по-хозяйски. "Вся необходимая техника с учетом двухсменной-трехсменной работы есть. Просто она используется безалаберно. Нужно восстановить то, что под забором сегодня брошено, и работать надо", - заметил Президент.

Глава государства также дал поручение промышленному сектору максимально обеспечить аграриев, и не только деталями для ремонта техники, которые пока не производятся в Беларуси. "Узлы, агрегаты для льнозаводов, для техники, которая работает в поле. Это мелочевка, но на страну надо поработать", - добавил он.

Затрагивались в Орше и темы закупочных цен на льноволокно, авансирования, обеспечения сохранности урожая льнотресты и полученного из нее сырья. В этом плане глава государства привел ряд конкретных примеров бесхозяйственного подхода со стороны отдельных руководителей.

В целом речь идет об углубленной переработке льняного сырья, получении широкого спектра новой востребованной в Беларуси и за рубежом продукции. "По импорту завозим, а из своих тканей - "Камволя" и льнокомбината - не шьем", - отметил глава государства. Ему, в частности, подробно доложили о ситуации на камвольном комбинате в вопросе развития производства и некоторых трудностях с продвижением тканей на зарубежные рынки. Президент в этой связи дал необходимые поручения.

Как доложил вице-премьер Игорь Ляшенко, Оршанским льнокомбинатом выполнено поручение по модернизации с выходом производства на технический уровень, отвечающий мировым аналогам. Закуплено высокопроизводительное технологическое оборудование ведущих мировых производителей, существенно обновлен ассортимент, организовано производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Дальнейшая реализация бизнес-плана во многом зависит от объемов и качества продукции, которые смогут обеспечить аграрии. Однако даже при нынешних условиях работы стабильно просматриваются расчеты по займам и перспективы развития предприятия.

Помимо функционирования Оршанского льнокомбината на совещании были обсуждены и вопросы дальнейшего качественного развития как города, так и района в целом, Президент интересовался ситуацией на конкретных предприятиях, ходом выполнения прежних поручений, реализацией ряда промышленных проектов в сфере импортозамещения. Александр Лукашенко подчеркнул, что Орша - это лишь образец того, как необходимо развивать подобные крупные для Беларуси населенные пункты.

Глава государства требует до конца 2020 года завершить основные мероприятия по наведению порядка на предприятиях и приданию нового импульса в социально-экономическом развитии города и района. Хотя, естественно, что и в последующие годы продолжится реализация перспективных проектов. "Это такой маяк, где мы отрабатываем эти технологии. К концу 2020 года мы должны забыть про Оршу в хорошем смысле слова. В новую пятилетку тащить ни в коем случае нельзя", - сказал он.-0-

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Теги
Витебская область, Лукашенко, Орша, промышленность, совещание
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